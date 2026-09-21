El norte argentino alista su mapa electoral: desdoblamientos masivos y estrategias para despegarse de Nación

A pesar de que aún faltan meses para que se agoten las etapas administrativas, las declaraciones y decisiones anunciadas por los gobernadores dejan en evidencia una clara tendencia. La mayoría de los distritos del norte prefiere dirimir el poder territorial lejos de la polarización que suele imponer la contienda presidencial, entendiendo que un hipotético resultado favorable para Javier Milei puede beneficiar a los candidatos locales de La Libertad Avanza y poner en jaque la continuidad de sus administraciones. Con Tucumán a la cabeza marcando el 9 de mayo, Salta, Misiones, Jujuy, Chaco y Corrientes perfilan un primer semestre de 2027 cargado de actividad política. El Norte Grande da así los primeros pasos formales en la configuración de un tablero electoral clave para el equilibrio institucional del país.