El norte argentino alista su mapa electoral: desdoblamientos masivos y estrategias para despegarse de Nación
Un número significativo de provincias de la región comenzó a oficializar el adelanto de sus comicios locales para despegar la discusión de los liderazgos y problemas provinciales de la agenda libertaria.
El escenario político del Norte Grande argentino se encamina hacia un 2027 marcado por la fragmentación de sus calendarios electorales. Un número significativo de provincias de la región ha comenzado a oficializar o definir el adelanto de sus comicios locales para despegar la discusión de los liderazgos y problemas provinciales de la agenda de poder nacional.
Entre las definiciones más contundentes dentro del bloque norteño se destaca la de Tucumán, que ya le puso fecha exacta a la contienda. La provincia fijó sus elecciones locales para el 9 de mayo de 2027, convirtiéndose formalmente en el primer distrito de la zona en sellar su desdoblamiento institucional de las elecciones presidenciales.
En la misma línea avanza la provincia de Salta, donde desde el Centro Cívico Grand Bourg prevén una estrategia similar. El gobierno salteño analiza convocar a las urnas para el 16 o el 23 de mayo de 2027 con el fin de elegir gobernador y vicegobernador, votando así unos cinco meses antes de las presidenciales estipuladas para octubre. Tampoco se descarta que los salteños deban acudir a las urnas en la misma fecha que lo harán los tucumanos.
Por su parte, en Jujuy la decisión política de adelantar el turno electoral ya fue ratificada por el Ejecutivo provincial. Según precisó el secretario de Comunicación y Gobierno, Alberto Siufi, si bien resta oficializar el cronograma y definir la fecha exacta, los jujeños acudirán a los comicios locales de manera previa y separados de las elecciones nacionales de 2027.
En la provincia de Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua alista los anuncios oficiales para concretar el desdoblamiento. Fuentes gubernamentales anticiparon que los comicios misioneros se convocarán tentativamente entre abril y mayo de 2027, amparándose en un sistema provincial sin primarias obligatorias que exigen afinar los plazos para la presentación de listas y padrones.
El estado provincial de Chaco también optará por separar la votación local. Guiado por los mandatos de la Constitución provincial, vigente desde 1994, se exige elegir cargos provinciales y municipales en una fecha distinta a las presidenciales y dentro de los noventa días posteriores al fin de los mandatos.
De esta manera, el gobernador Leandro Zdero buscará un nuevo período al frente de la gobernación en la segunda quincena de septiembre de 2027.
Ejecutivo intacto
Corrientes proyecta igualmente un escenario desdoblado para la renovación de bancas en la Legislatura provincial y concejalías. El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó que irán en fecha separada a las nacionales y aprovechó la oportunidad para cuestionar el sistema de las PASO, abogando por acuerdos partidarios internos para definir candidaturas sin saturar el calendario ciudadano.
Un caso particular en la geografía del Norte Grande lo constituyen Corrientes y Santiago del Estero, ya que serán las dos únicas provincias de la región que no elegirán gobernador en 2027. Esto se debe a que ambas jurisdicciones atravesaron procesos ejecutivos recientes en los que los oficialismos retuvieron la gobernación, desfasando sus mandatos del resto del país.
Guiño a Nación
A diferencia de la mayoría de sus pares regionales, la provincia de Catamarca resolvió unificar totalmente sus comicios. El gobernador Raúl Jalil anunció formalmente que las autoridades provinciales se elegirán el mismo día que las nacionales, fundamentando su postura en la necesidad de no duplicar gastos públicos e invertir recursos en viviendas, rutas, escuelas e infraestructura sanitaria.
A la espera
Otras provincias del mapa norteño mantienen posturas más cautas respecto a las definiciones formales. Formosa no cuenta aún con un decreto de convocatoria ni fecha fija definida por parte del Poder Ejecutivo para sus autoridades locales, manteniéndose expectante frente a las configuraciones que adoptan el mapa político global.
Del mismo modo, La Rioja tampoco ha oficializado ni confirmado hasta el momento la fecha exacta en la que desplegará su calendario electoral para 2027. Las deliberaciones en esta provincia continúan abiertas dentro de la cúpula oficialista antes de emitir los decretos correspondientes.
A pesar de que aún faltan meses para que se agoten las etapas administrativas, las declaraciones y decisiones anunciadas por los gobernadores dejan en evidencia una clara tendencia. La mayoría de los distritos del norte prefiere dirimir el poder territorial lejos de la polarización que suele imponer la contienda presidencial, entendiendo que un hipotético resultado favorable para Javier Milei puede beneficiar a los candidatos locales de La Libertad Avanza y poner en jaque la continuidad de sus administraciones. Con Tucumán a la cabeza marcando el 9 de mayo, Salta, Misiones, Jujuy, Chaco y Corrientes perfilan un primer semestre de 2027 cargado de actividad política. El Norte Grande da así los primeros pasos formales en la configuración de un tablero electoral clave para el equilibrio institucional del país.