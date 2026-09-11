Jalil confirmó que las elecciones en Catamarca serán el mismo día que las nacionales

Hemos tomado la decisiÃ³n de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales, y asÃ­ se lo comunicamos al Gobierno nacional.



Esta definiciÃ³n responde ademÃ¡s a la necesidad de darle previsiÃ³n a todos los partidos y a un principio que sostenemos desde el primerâ¦