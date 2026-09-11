Política

Jalil confirmó que las elecciones en Catamarca serán el mismo día que las nacionales

El gobernador explicó que la decisión busca otorgar previsibilidad a los partidos políticos y, al mismo tiempo, evitar el costo de realizar dos jornadas electorales separadas.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca.
Raúl Jalil, gobernador de Catamarca.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Raúl Jalil confirmó que Catamarca unificará sus comicios con los nacionales en octubre para reducir gastos públicos y brindar previsibilidad al cronograma partidario.
  • La provincia repetirá la estrategia adoptada en 2023, aunque esta vez convivirán dos modalidades: la Boleta Única de Papel nacional y la lista sábana tradicional provincial.
  • La medida busca redirigir fondos hacia obras de desarrollo local y plantea un reto cívico y logístico al coordinar dos sistemas de votación distintos en una misma jornada.
Resumen generado con IA

Raúl Jalil confirmó que la provincia elegirá gobernador, legisladores provinciales e intendentes el mismo día de las elecciones presidenciales de octubre del año próximo. En principio, si las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no son suspendidas o eliminadas, los catamarqueños también tendrán que concurrir a las urnas en agosto.

"Hemos tomado la decisión de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales, y así se lo comunicamos al Gobierno nacional", publicó el gobernador de Catamarca en las redes sociales.

El mandatario explicó que la decisión busca otorgar previsibilidad a los partidos políticos y, al mismo tiempo, evitar el costo de realizar dos jornadas electorales separadas.

"Esta definición responde además a la necesidad de darle previsión a todos los partidos y a un principio que sostenemos desde el primer día: administrar responsablemente los recursos de los catamarqueños", destacó.

Jalil agregó otro argumento vinculado con el uso de los fondos públicos. "Realizar dos elecciones implica destinar fondos que preferimos invertir en viviendas, rutas, escuelas y hospitales. Gobernar es establecer prioridades, y la nuestra es poner los recursos de la provincia al servicio del desarrollo y de nuestra gente", afirmó.

Las elecciones en Catamarca

El 8 de agosto de 2027 y el 24 de octubre, los catamarqueños irán a las urnas y convivirán dos sistemas de votación en una elección concurrente.

Con la Boleta Única de Papel (BUP), los electores elegirán al presidente y vicepresidente de la Nación, a sus tres senadores nacionales y a otros dos diputados.

En tanto, mediante el sistema de lista sábana, votarán por gobernador y vicegobernador, ocho senadores provinciales, 21 diputados provinciales, intendentes y concejales.

El antecedente de Catamarca

En 2023, cuando muchos gobernadores habían decidido desdoblar las elecciones, Jalil también había realizado los comicios provinciales el mismo día que las elecciones nacionales.

La diferencia fue que en aquel momento se utilizaba la misma boleta, debido a que todavía no había sido sancionada la Boleta Única de Papel.

El año pasado, Catamarca volvió a ser una de las pocas provincias que alineó sus comicios provinciales con los nacionales, con la convivencia, por primera vez, de los dos sistemas de votación.

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