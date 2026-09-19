Política

Dimes y diretes: "Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza", afirmó Manzur

Además, Masso puso fecha a la apertura de un nuevo Cepla y el libertario Huesen apuntó contra "lo peor de la política".

FOTO DE X / SENADOR JUAN MANZUR
FOTO DE X / SENADOR JUAN MANZUR
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • El senador Juan Manzur afirmó en Tucumán que muchos ciudadanos pierden la esperanza, marcando distancia del gobierno provincial en un contexto de crisis.
  • Sus dichos se dan en medio de tensiones internas con el gobernador Osvaldo Jaldo y debates políticos que involucran a referentes de distintos espacios.
  • La postura de Manzur profundiza la fractura del peronismo tucumano y prefigura una intensa disputa de poder con miras al horizonte electoral de 2027.
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Temas Juan ManzurOsvaldo JaldoMinisterio de Desarrollo Social de TucumánElecciones 2027
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