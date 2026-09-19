Dimes y diretes: "Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza", afirmó Manzur

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Resumen para apurados
- El senador Juan Manzur afirmó en Tucumán que muchos ciudadanos pierden la esperanza, marcando distancia del gobierno provincial en un contexto de crisis.
- Sus dichos se dan en medio de tensiones internas con el gobernador Osvaldo Jaldo y debates políticos que involucran a referentes de distintos espacios.
- La postura de Manzur profundiza la fractura del peronismo tucumano y prefigura una intensa disputa de poder con miras al horizonte electoral de 2027.
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