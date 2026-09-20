La sustentabilidad comienza a formar parte de las decisiones operativas en el transporte de cargas

Si se elaborara un ranking global de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) por tipo de vehículo o modalidad de transporte, el de cargas por ruta (camiones y vehículos comerciales) se situaría en el podio. Únicamente por detrás de los automóviles de pasajeros y vehículos particulares, los medios de transporte de materias primas, productos semi-elaborados, bienes terminados o insumos industriales y comerciales generan más contaminación.