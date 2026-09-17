Ante Santilli, Jaldo reclamó que el Presupuesto 2027 incluya obras

El encuentro tuvo lugar en un momento clave para el oficialismo. La Casa Rosada busca sumar apoyos para el Presupuesto 2027, la Reforma Electoral y el resto de la agenda parlamentaria que el Poder Ejecutivo intentará aprobar en los tres meses y medio que restan del año. Durante las dos horas de reunión, Santilli detalló a los mandatarios los lineamientos económicos de la gestión libertaria y las proyecciones diseñadas para el próximo ejercicio financiero, al tiempo que escuchaba las demandas prioritarias del bloque regional. En Balcarce 50 señalaron que las conversaciones se centraron en la agenda legislativa nacional, las iniciativas de interés para el Norte Grande y el repaso de la agenda de trabajo conjunta entre el Gobierno nacional y las provincias. A pesar del hermetismo, el foco estuvo puesto en la necesidad de tender puentes tras la llegada formal de la Ley de Leyes a la Cámara de Diputados.