Ante Santilli, Jaldo reclamó que el Presupuesto 2027 incluya obras

Con el objetivo de empezar a tejer alianzas y consensos para lograr la aprobación del Presupuesto 2027, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió en su despacho a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo. La reunión de ayer entre el principal nexo del Gobierno nacional con los mandatarios provinciales marcó el inicio de una ronda de consultas que se extenderá durante las próximas jornadas
Una vez terminada la cumbre que se extendió por más de dos horas en Casa Rosada, el gobernador de Tucumán asumió un rol central como vocero de las provincias representantes del Norte Grande. Al término del encuentro, el mandatario fue contundente respecto al posicionamiento de los distritos norteños frente al proyecto oficial: “El Gobierno nacional debe tener un Presupuesto, pero tiene que tener un carácter federal que contenga a las provincias”, remarcó a la prensa.
Asimismo, enfatizó la necesidad de garantizar partidas claras para obras clave y subrayó: “Debe contemplar partidas especiales para las provincias, principalmente obras que estén especificadas en el Presupuesto, y una vez que están incorporadas tienen que estar asignadas con partidas para que se puedan ejecutar”.
El encuentro tuvo lugar en un momento clave para el oficialismo. La Casa Rosada busca sumar apoyos para el Presupuesto 2027, la Reforma Electoral y el resto de la agenda parlamentaria que el Poder Ejecutivo intentará aprobar en los tres meses y medio que restan del año. Durante las dos horas de reunión, Santilli detalló a los mandatarios los lineamientos económicos de la gestión libertaria y las proyecciones diseñadas para el próximo ejercicio financiero, al tiempo que escuchaba las demandas prioritarias del bloque regional. En Balcarce 50 señalaron que las conversaciones se centraron en la agenda legislativa nacional, las iniciativas de interés para el Norte Grande y el repaso de la agenda de trabajo conjunta entre el Gobierno nacional y las provincias. A pesar del hermetismo, el foco estuvo puesto en la necesidad de tender puentes tras la llegada formal de la Ley de Leyes a la Cámara de Diputados.
A pesar de la trascendencia del Presupuesto 2027, los gobernadores evitaron profundizar en la letra chica de la iniciativa ingresada hace menos de 48 horas. Según detalló Jaldo, los senadores y diputados de las provincias analizarán “artículo por artículo” antes de definir una postura, evaluando minuciosamente las asignaciones a cada área. No obstante, las discusiones inmediatas viraron hacia reclamos de infraestructura regional, principalmente el crítico estado de las rutas nacionales en sus jurisdicciones, un pedido compartido firmemente entre Jaldo y su par salteño Gustavo Sáenz.
Sumaron reclamos
Otro de los ejes prioritarios abordados durante la reunión fue el histórico reclamo para la creación de una Zona Cálida, un esquema de subsidios a la energía eléctrica durante la época estival para el norte argentino. La iniciativa de los gobernadores funciona como contrapartida condicional al proyecto del Ejecutivo que busca reducir el régimen de Zona Fría, enfocado en las compensaciones al gas invernal.
Sobre este punto, Jaldo reafirmó la postura de los mandatarios provinciales: “Acompañamos todo lo que tiene que ver la ley de eliminación parcial de las compensaciones del gas y de garantizarle al norte la compensación de las Zonas Cálidas”.
El representante del peronismo tucumano profundizó sobre las inclemencias climáticas que justifican la solicitud de un tratamiento equitativo para el norte respecto al sur del país. “Queremos el beneficio para nuestra gente. En el verano lo que es Tucumán, Santiago, Catamarca, Salta, son zonas de altas temperaturas y donde se usa mucho la energía eléctrica, como en el sur el gas natural. Esta es una forma de darle el mismo tratamiento al norte del país”, argumentó el mandatario al argumentar la necesidad de plasmar este beneficio en el marco normativo.
Panorama general
La propuesta económica de la administración libertaria proyecta para el año entrante un crecimiento del PBI del 4 por ciento, una inflación acumulada del 18% anual (con un promedio del 21,1% en 2026) y un ajuste en las remuneraciones salariales del 25,4%. No obstante, la iniciativa ya ha comenzado a generar controversias en el Congreso debido a la eliminación de partidas destinadas a discapacidad y asignaciones sociales.
A la par del debate presupuestario, el Poder Ejecutivo ultima los detalles técnicos del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional por la causa Malvinas, iniciativa que ingresará a la Cámara baja y busca incrementar sanciones a empresas y proveedoras que operen en la zona sin autorización.