Política

Milei tiene nuevo director de Discurso: quién es Martín Polakiewicz y qué función cumplirá

La función de director de Discurso tiene antecedentes en administraciones anteriores. Durante el gobierno de Mauricio Macri, Julieta Herrero fue designada en 2016 en ese cargo.

Martín Polakiewicz, el nuevo director de Discurso de Milei: sus antecedentes y sus funciones
Martín Polakiewicz, el nuevo director de Discurso de Milei: sus antecedentes y sus funciones
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional designó este jueves a Martín Polakiewicz como director de Discurso para coordinar los mensajes de Javier Milei desde la Vocería Presidencial.
  • Es filósofo egresado de la UBA, activo en redes y sin paso previo por la función pública. El cargo tiene como antecedente el rol que ocupó Julieta Herrero durante la gestión Macri.
  • Su nombramiento busca profesionalizar la narrativa oficial y alinear las intervenciones públicas y la estrategia digital del Ejecutivo durante los próximos 180 días hábiles.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional designó a Martín Ariel Polakiewicz, licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), como director nacional de Discurso, un cargo que depende de la Secretaría de Vocería Presidencial y que tiene entre sus funciones colaborar en la preparación de los mensajes del presidente Javier Milei.

La designación fue realizada por el vocero presidencial Adrián Ravier y quedó oficializada este jueves mediante la Resolución 3/2026, publicada en el Boletín Oficial. El nombramiento tiene carácter transitorio, rige desde el 24 de julio y fue establecido por un período de 180 días hábiles.

Quién es Martín Polakiewicz, el nuevo director nacional de Discurso

Polakiewicz es licenciado en Filosofía por la UBA y también cursó una maestría en Finanzas en la Universidad de San Andrés (UDESA), aunque tiene pendiente la presentación de su tesis.

El nuevo funcionario también tiene presencia activa en redes sociales. Según publicó Infobae, participa desde la cuenta de X @aceleranding, desde donde suele publicar contenidos y cuestionamientos al kirchnerismo y a usuarios críticos del Gobierno de Milei. La publicación señaló, además, que una fuente oficial confirmó colaboraciones vinculadas con esa cuenta, aunque aclaró que tendría múltiples colaboradores anónimos.

Polakiewicz también publicó artículos en la revista digital Seúl, de orientación liberal, y comparte otros textos en el sitio Principios Informales. Entre sus trabajos académicos se encuentran escritos relacionados con la teoría política, la teoría del valor y críticas al marxismo tradicional.

Desde el Gobierno destacaron su trayectoria de publicaciones y colaboraciones en el ámbito de la discusión pública como parte de los antecedentes considerados para su designación. Será su primer cargo en la función pública.

Qué funciones tendrá el director nacional de Discurso

El cargo de Polakiewicz forma parte de la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, a cargo de Pamela Morales Jourdan, dentro de la Secretaría de Vocería Presidencial.

De acuerdo con la estructura establecida por el Decreto 653/2026, la Dirección Nacional de Discurso tiene entre sus responsabilidades asistir a la Subsecretaría en la definición de los lineamientos discursivos y comunicacionales del Presidente y de la Secretaría.

También debe supervisar la planificación de la comunicación institucional del Presidente, incluyendo la elaboración de contenidos, discursos y mensajes, además de la difusión de la agenda presidencial.

Entre las tareas previstas para el área también figuran la preparación de conferencias de prensa, la recopilación de información para las comunicaciones institucionales y la colaboración en la definición de prioridades temáticas y narrativas del Gobierno.

La normativa establece además que el área debe colaborar en la elaboración de mensajes institucionales y brindar apoyo al Presidente en sus intervenciones públicas.

El equipo de comunicación de Javier Milei

Polakiewicz se incorpora a una estructura de comunicación que fue reorganizada durante los últimos meses. Dentro de ese esquema también participa el director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, conocido en redes sociales como "Juan Doe".

La nueva Dirección Nacional de Discurso quedó formalmente incorporada dentro de la estructura de la Secretaría de Vocería Presidencial. El Boletín Oficial estableció que el cargo corresponde al Nivel A, Grado 0, con Función Ejecutiva Nivel I del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

La resolución indica que el cargo deberá ser cubierto de acuerdo con los requisitos y sistemas de selección vigentes dentro de los 180 días hábiles contados desde el 24 de julio.

Un cargo que ya existió durante el gobierno de Mauricio Macri

La función de director de Discurso tiene antecedentes en administraciones anteriores. Durante el gobierno de Mauricio Macri, Julieta Herrero fue designada en 2016 como directora de Discurso y tuvo entre sus responsabilidades la revisión de las intervenciones públicas del entonces presidente.

En el caso de Polakiewicz, su llegada al Gobierno se produce dentro de una estructura que concentra distintas tareas vinculadas con la comunicación presidencial, desde la preparación de discursos y mensajes hasta el monitoreo de redes y la comunicación digital.

Temas Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La falta de ocupación de locales comerciales demora la inauguración del Mercado del Norte
1

La falta de ocupación de locales comerciales demora la inauguración del Mercado del Norte

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%
2

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

Dimes y diretes: pese a su enfrentamiento con Catalán, Campero posó con Karina Milei y con Martín Menem
3

Dimes y diretes: pese a su enfrentamiento con Catalán, Campero posó con Karina Milei y con Martín Menem

El difícil arte de desatar el nudo gordiano de “Las Pirámides”
4

El difícil arte de desatar el nudo gordiano de “Las Pirámides”

Senado: con votos tucumanos se aprobó la ley de Inocencia Fiscal II
5

Senado: con votos tucumanos se aprobó la ley de Inocencia Fiscal II

Ranking notas premium
Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad
1

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad

Barrio El Salvador: los acusados por el crimen del mecánico estarán con preventiva
2

Barrio El Salvador: los acusados por el crimen del mecánico estarán con preventiva

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él
3

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él

Yedlin con Wado de Pedro, un legislador sin candidatura y la foto de un diputado con Massa
4

Yedlin con "Wado" de Pedro, un legislador sin candidatura y la foto de un diputado con Massa

Julio Falcioni encontró la fórmula y Atlético Tucumán empezó a soñar con grandes cosas
5

Julio Falcioni encontró la fórmula y Atlético Tucumán empezó a soñar con grandes cosas

Más Noticias
Despidos masivos en la Quinta de Olivos: cuál es la explicación oficial del Gobierno

Despidos masivos en la Quinta de Olivos: cuál es la explicación oficial del Gobierno

Predicción meteorológica: el calor vuelve con fuerza, pero el fin de semana cambia todo

Predicción meteorológica: el calor vuelve con fuerza, pero el fin de semana cambia todo

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

Tormentas, nevadas y ráfagas de hasta 100 km/h: hay alerta amarilla en ocho provincias

Tormentas, nevadas y ráfagas de hasta 100 km/h: hay alerta amarilla en ocho provincias

El difícil arte de desatar el nudo gordiano de “Las Pirámides”

El difícil arte de desatar el nudo gordiano de “Las Pirámides”

La falta de ocupación de locales comerciales demora la inauguración del Mercado del Norte

La falta de ocupación de locales comerciales demora la inauguración del Mercado del Norte

Senado: con votos tucumanos se aprobó la ley de Inocencia Fiscal II

Senado: con votos tucumanos se aprobó la ley de Inocencia Fiscal II

Comentarios