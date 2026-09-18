Milei tiene nuevo director de Discurso: quién es Martín Polakiewicz y qué función cumplirá

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional designó este jueves a Martín Polakiewicz como director de Discurso para coordinar los mensajes de Javier Milei desde la Vocería Presidencial.
- Es filósofo egresado de la UBA, activo en redes y sin paso previo por la función pública. El cargo tiene como antecedente el rol que ocupó Julieta Herrero durante la gestión Macri.
- Su nombramiento busca profesionalizar la narrativa oficial y alinear las intervenciones públicas y la estrategia digital del Ejecutivo durante los próximos 180 días hábiles.
El Gobierno nacional designó a Martín Ariel Polakiewicz, licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), como director nacional de Discurso, un cargo que depende de la Secretaría de Vocería Presidencial y que tiene entre sus funciones colaborar en la preparación de los mensajes del presidente Javier Milei.
La designación fue realizada por el vocero presidencial Adrián Ravier y quedó oficializada este jueves mediante la Resolución 3/2026, publicada en el Boletín Oficial. El nombramiento tiene carácter transitorio, rige desde el 24 de julio y fue establecido por un período de 180 días hábiles.
Quién es Martín Polakiewicz, el nuevo director nacional de Discurso
Polakiewicz es licenciado en Filosofía por la UBA y también cursó una maestría en Finanzas en la Universidad de San Andrés (UDESA), aunque tiene pendiente la presentación de su tesis.
El nuevo funcionario también tiene presencia activa en redes sociales. Según publicó Infobae, participa desde la cuenta de X @aceleranding, desde donde suele publicar contenidos y cuestionamientos al kirchnerismo y a usuarios críticos del Gobierno de Milei. La publicación señaló, además, que una fuente oficial confirmó colaboraciones vinculadas con esa cuenta, aunque aclaró que tendría múltiples colaboradores anónimos.
Polakiewicz también publicó artículos en la revista digital Seúl, de orientación liberal, y comparte otros textos en el sitio Principios Informales. Entre sus trabajos académicos se encuentran escritos relacionados con la teoría política, la teoría del valor y críticas al marxismo tradicional.
Desde el Gobierno destacaron su trayectoria de publicaciones y colaboraciones en el ámbito de la discusión pública como parte de los antecedentes considerados para su designación. Será su primer cargo en la función pública.
Qué funciones tendrá el director nacional de Discurso
El cargo de Polakiewicz forma parte de la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, a cargo de Pamela Morales Jourdan, dentro de la Secretaría de Vocería Presidencial.
De acuerdo con la estructura establecida por el Decreto 653/2026, la Dirección Nacional de Discurso tiene entre sus responsabilidades asistir a la Subsecretaría en la definición de los lineamientos discursivos y comunicacionales del Presidente y de la Secretaría.
También debe supervisar la planificación de la comunicación institucional del Presidente, incluyendo la elaboración de contenidos, discursos y mensajes, además de la difusión de la agenda presidencial.
Entre las tareas previstas para el área también figuran la preparación de conferencias de prensa, la recopilación de información para las comunicaciones institucionales y la colaboración en la definición de prioridades temáticas y narrativas del Gobierno.
La normativa establece además que el área debe colaborar en la elaboración de mensajes institucionales y brindar apoyo al Presidente en sus intervenciones públicas.
El equipo de comunicación de Javier Milei
Polakiewicz se incorpora a una estructura de comunicación que fue reorganizada durante los últimos meses. Dentro de ese esquema también participa el director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, conocido en redes sociales como "Juan Doe".
La nueva Dirección Nacional de Discurso quedó formalmente incorporada dentro de la estructura de la Secretaría de Vocería Presidencial. El Boletín Oficial estableció que el cargo corresponde al Nivel A, Grado 0, con Función Ejecutiva Nivel I del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
La resolución indica que el cargo deberá ser cubierto de acuerdo con los requisitos y sistemas de selección vigentes dentro de los 180 días hábiles contados desde el 24 de julio.
Un cargo que ya existió durante el gobierno de Mauricio Macri
La función de director de Discurso tiene antecedentes en administraciones anteriores. Durante el gobierno de Mauricio Macri, Julieta Herrero fue designada en 2016 como directora de Discurso y tuvo entre sus responsabilidades la revisión de las intervenciones públicas del entonces presidente.
En el caso de Polakiewicz, su llegada al Gobierno se produce dentro de una estructura que concentra distintas tareas vinculadas con la comunicación presidencial, desde la preparación de discursos y mensajes hasta el monitoreo de redes y la comunicación digital.