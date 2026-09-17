Política

Elecciones 2027: Daniela Cruz Martínez será candidata a intendenta de Alderetes por LLA

“Vamos a dejar todo lo que tenemos para estar a la altura de este desafío, escuchar a cada vecino y trabajar para transformar Alderetes”, sostuvo la candidata.

Elecciones 2027: Daniela Cruz Martínez será candidata a intendenta de Alderetes por LLA
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • La Libertad Avanza confirmó a la contadora Daniela Cruz Martínez como candidata a intendenta de Alderetes para las elecciones de mayo, buscando liderar el municipio tucumano.
  • La postulación fue anunciada en redes sociales con el respaldo de Lisandro Catalán, candidato a gobernador, quien destacó la trayectoria profesional y académica de Cruz Martínez.
  • La designación consolida el armado territorial de La Libertad Avanza en Tucumán de cara a 2027, con el objetivo de disputar municipios clave al oficialismo local.
Resumen generado con IA

La Libertad Avanza (LLA) confirmó a Daniela Cruz Martínez como su candidata a intendente de Alderetes para las elecciones del próximo 9 de mayo.

Cruz Martínez tiene 35 años, es contadora y actualmente cursa una maestría en Administración en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Es madre de un hijo y nació y vive en Alderetes, ciudad en la que desarrolló su vida personal y profesional.

Tras conocerse la decisión, la dirigente anunció su candidatura a través de sus redes sociales y destacó el desafío de representar a los vecinos de la ciudad.

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“Quiero contarles a todos los vecinos de Alderetes que el próximo 9 de mayo voy a representarlos como candidata a intendente de la Municipalidad de Alderetes”, expresó.

En el mismo mensaje, Cruz Martínez agradeció al candidato a gobernador de La Libertad Avanza, Lisandro Catalán, y al equipo del espacio por la confianza depositada en ella.

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“Vamos a dejar todo lo que tenemos para estar a la altura de este desafío, escuchar a cada vecino y trabajar para transformar Alderetes”, sostuvo la candidata, quien cerró su publicación con una de las consignas que viene utilizando el espacio de cara al proceso electoral: “Esta vez, es en serio”.

La felicitación de Lisandro Catalán

Luego del anuncio, Lisandro Catalán felicitó públicamente a Cruz Martínez a través de sus redes sociales y destacó tanto su formación profesional como su decisión de dar el paso para competir por la intendencia.

“¡Vamos, Daniela! Es un orgullo que seas vos quien nos represente en este gran desafío que tenemos por delante”, publicó Catalán.

El dirigente destacó que Cruz Martínez es “una gran profesional, contadora y con una maestría en Administración de la UNT”, y remarcó además su compromiso con la ciudad.

“Personas como vos no se consiguen todos los días. Estamos convencidos de que vas a estar a la altura de este desafío”, agregó Catalán, quien cerró su mensaje con: “Lo mejor está por venir”.

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