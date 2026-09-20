SociedadSalud

La era de la inmediatez genera una humanidad más enferma por la impaciencia

Las personas prefieren una recompensa pequeña inmediata, antes que una mucho mayor a futuro.

INSTALADA. La tendencia global es que todo sea rápido y parece no admitir a nadie que no lo controle.
INSTALADA. La tendencia global es que todo sea rápido y parece no admitir a nadie que no lo controle.
Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • La cultura digital actual deteriora la salud global al promover una impaciencia crónica generada por la búsqueda constante de gratificación instantánea en redes sociales.
  • El diseño del scrolleo activa la dopamina rápida. Ante las demoras de la vida real, el sistema límbico responde con frustración, estrés, problemas cardíacos y ansiedad.
  • Especialistas señalan que la paciencia debe entrenarse como un músculo mediante la meditación y la espera consciente para revertir el deterioro vincular y de la salud pública.
Resumen generado con IA

La aldea global, influenciada por la penetración de las nuevas tecnologías, va sacando el estatus de virtud a la paciencia. Parece algo inevitable porque las redes sociales están diseñadas con la configuración del “scrolleo”, ese sutil movimiento de deslizar el dedo en la pantalla del celular para que siga bajando la información que parece infinita. Los neurocientíficos lo describen como una acción para buscar estímulos rápidos y dopamina (el neurotransmisor del placer) inmediata. Esta cultura no tolera los tiempos muertos o de pausa.

La neurociencia tiene identificado el "mapa" de la paciencia en el cerebro. Hay dos áreas clave: la corteza prefrontal, ubicada justo detrás de la frente y el sistema límbico y la amígdala, en la parte más profunda. La primera es la parte más evolucionada del cerebro humano y se encarga de la planificación, el autocontrol, la lógica y la evaluación de consecuencias a largo plazo. 

La otra busca el placer inmediato. Cuando algo se retrasa, la amígdala lo interpreta como una amenaza o una injusticia, disparando la frustración, el enojo y las ganas de huir o pelear.

Desplome

Los estudios muestran que nuestros umbrales de espera se han desplomado drásticamente debido a la tecnología y la gratificación instantánea. Investigaciones sobre consumo digital (como las de la Universidad de Massachusetts Amherst) revelaron que las personas empiezan a abandonar un video en línea si tarda más de dos segundos en cargar.

El problema actual es que el mundo digital nos satura de "chispazos" de dopamina instantáneos (un like, un mensaje, un video corto). Cuando nos enfrentamos a la vida real -donde las cosas tardan horas, meses o años-, el circuito de la dopamina se desploma, y el sistema límbico toma el control en forma de estrés e impaciencia.

¿Enferma no tener paciencia?

La impaciencia crónica tiene un costo biológico y psicológico real. Cuando nos impacientamos, el cuerpo lo interpreta como una situación de amenaza o frustración. A largo plazo, esto provoca daños a la salud física aumentando el riesgo de hipertensión y enfermedades del corazón. Vivir en un estado de urgencia constante altera los ciclos de sueño y el sistema digestivo (colon irritable, acidez).

La impaciencia afecta la mente y las relaciones interpersonales. Como la vida real no se puede adelantar como un audio de WhatsApp, la realidad genera frustración crónica que desemboca en ansiedad y depresión. Tomar malas decisiones es más habitual porque el estado de impaciencia genera impulsividad. Por ejemplo en finanzas, salud o relaciones, hacer algo a corto plazo suele traer problemas a largo plazo.

La inmediatez nos vuelve menos empáticos y más intolerantes con los ritmos de los demás. Los vínculos se deterioran porque las relaciones humanas requieren tiempo, conversaciones lentas y asimilación. La paciencia no es un recurso fijo con el que se nace o no; la neurociencia ha demostrado que es como un músculo, afortunadamente. Se la puede entrenar para la espera mediante la meditación, el aburrimiento consciente y la práctica de la gratificación postergada.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Graneros: Huesen denunció agresiones pero en la Intendencia niegan vínculos con el incidente
1

Graneros: Huesen denunció agresiones pero en la Intendencia niegan vínculos con el incidente

Un temblor de magnitud 5 sacudió la madrugada de Tucumán y despertó a los vecinos
2

Un temblor de magnitud 5 sacudió la madrugada de Tucumán y despertó a los vecinos

Auschwitz, esto ha sucedido
3

Auschwitz, esto ha sucedido

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú
4

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación
5

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación

Ranking notas premium
Los entretelones de la batalla por la Capital: tres lanzados, un casillero vacío y un no “candidato”
1

Los entretelones de la batalla por la Capital: tres lanzados, un casillero vacío y un no “candidato”

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú
2

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú

Dimes y diretes: Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza, afirmó Manzur
3

Dimes y diretes: "Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza", afirmó Manzur

Presunto tráfico de influencias: “Un juez civil no puede dar por cerrada una investigación penal que sigue abierta”
4

Presunto tráfico de influencias: “Un juez civil no puede dar por cerrada una investigación penal que sigue abierta”

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación
5

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación

Más Noticias
Conmoción en San Martín de los Andes: una mujer entró a un lago glaciar, sufrió hipotermia al salir y falleció

Conmoción en San Martín de los Andes: una mujer entró a un lago glaciar, sufrió hipotermia al salir y falleció

Alerta por viento Zonda en Tucumán y el resto del NOA: cuáles son las zonas de mayor riesgo

Alerta por viento Zonda en Tucumán y el resto del NOA: cuáles son las zonas de mayor riesgo

Horóscopo de la semana: cómo impacta el Equinoccio de primavera en cada signo

Horóscopo de la semana: cómo impacta el Equinoccio de primavera en cada signo

Cómo estará el domingo en Tucumán: sin lluvias y con temperaturas en ascenso durante la tarde

Cómo estará el domingo en Tucumán: sin lluvias y con temperaturas en ascenso durante la tarde

Un temblor de magnitud 5 sacudió la madrugada de Tucumán y despertó a los vecinos

Un temblor de magnitud 5 sacudió la madrugada de Tucumán y despertó a los vecinos

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú

Ni ciencia ficción ni Frankenstein: por qué la IA se puede salir de control

Ni ciencia ficción ni Frankenstein: por qué la IA se puede salir de control

Comentarios