La era de la inmediatez genera una humanidad más enferma por la impaciencia

La aldea global, influenciada por la penetración de las nuevas tecnologías, va sacando el estatus de virtud a la paciencia. Parece algo inevitable porque las redes sociales están diseñadas con la configuración del “scrolleo”, ese sutil movimiento de deslizar el dedo en la pantalla del celular para que siga bajando la información que parece infinita. Los neurocientíficos lo describen como una acción para buscar estímulos rápidos y dopamina (el neurotransmisor del placer) inmediata. Esta cultura no tolera los tiempos muertos o de pausa.