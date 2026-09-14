Monteros: un hombre pretendía dejar de pagar los alimentos de su hijo con autismo

Discusión básica

El conflicto se redujo a una discusión básica: el padre pretendía que, como su hijo ya superó la mayoría de edad, la Justicia no le cobre los alimentos hasta tanto la madre no tramite un juicio formal que declare al joven como persona incapaz y la designe formalmente como su tutora. Sin embargo, la jueza descartó de plano esa exigencia al señalar que la condición de autismo no convierte a una persona en una figura sin derechos, y remarcó que la realidad diaria demuestra que es la madre quien cuida, asiste y acompaña al joven en todas sus necesidades desde la infancia, por lo que no hace falta imponerle más trámites ni someter a la familia a un desgaste burocrático previo para exigir el dinero que Manuel necesita para subsistir.