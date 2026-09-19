Un legislador tucumano con Axel Kicillof y un ministro en el festejo por el Día del Niño

19 Septiembre 2026 Seguir en
Resumen para apurados
- El legislador tucumano Christian Rodríguez se mostró con el gobernador Axel Kicillof y un ministro durante los festejos por el Día del Niño.
- El encuentro trascendió en la sección de trascendidos políticos, evidenciando puentes entre el peronismo tucumano y la gestión bonaerense.
- La foto marca señales de alineamiento y posibles alianzas interprovinciales en el marco de la reconfiguración del justicialismo nacional.
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