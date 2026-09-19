Política

Un legislador tucumano con Axel Kicillof y un ministro en el festejo por el Día del Niño

Dimes y diretes de la política.

CON AXEL KICILLOF. El legislador tucumano Christian Rodríguez.
CON AXEL KICILLOF. El legislador tucumano Christian Rodríguez.
19 Septiembre 2026

Resumen para apurados

  • El legislador tucumano Christian Rodríguez se mostró con el gobernador Axel Kicillof y un ministro durante los festejos por el Día del Niño.
  • El encuentro trascendió en la sección de trascendidos políticos, evidenciando puentes entre el peronismo tucumano y la gestión bonaerense.
  • La foto marca señales de alineamiento y posibles alianzas interprovinciales en el marco de la reconfiguración del justicialismo nacional.
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