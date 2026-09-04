Javier Milei reiteró que no flexibilizará su política económica por las elecciones y cruzó a la oposición

En esa línea, fue categórico respecto del futuro de las cuentas públicas y de la política monetaria. “No voy a cambiar la política fiscal ni la política monetaria. Voy a seguir con el equilibrio fiscal y apretando la cantidad de dinero hasta derrotar la inflación. Recomponer la credibilidad del Estado argentino requiere que no seamos conformistas en nuestros compromisos con las reformas”.