Política

Javier Milei reiteró que no flexibilizará su política económica por las elecciones y cruzó a la oposición

El mandatario destacó el valor de la confianza en el rumbo económico y sostuvo que “la credibilidad es la materia prima de la política pública”.

Javier Milei, presidente de la Nación.
Javier Milei, presidente de la Nación.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei ratificó este viernes en Iguazú que no flexibilizará su plan económico ante las elecciones de 2025 para terminar definitivamente con la inflación.
  • En la convención del IAEF, defendió el equilibrio fiscal y cuestionó a la oposición, a la que acusó de pretender emitir dinero tal como ocurrió durante los comicios de 2023.
  • El mandatario confía en un triunfo electoral en 2025 que le otorgue mayoría legislativa para acelerar y profundizar su programa de reformas estructurales en el país.
Resumen generado con IA

El presidente de la Nación, Javier Milei, ratificó este viernes que no modificará sus políticas económicas de cara al año electoral y dejó un mensaje contundente sobre el rumbo de su gestión: “No voy a llegar a este momento para cambiar las cosas y borrar con el codo lo que escribí con la mano”.

El mandatario cerró la 47° convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Iguazú. Allí insistió en que no flexibilizará su política monetaria pese a las elecciones del año próximo.

“Una de las cosas que está formando parte del debate es qué vamos a hacer en el año electoral. La realidad es que muchos dicen que la economía está creciendo, los salarios y el empleo mejorando. Entonces, ¿por qué no nos volvemos más laxos? Porque yo acá entré por el bronce”, explicó, consignó el diario La Nación. 

Sostuvo que se pasó la vida “predicando lo que había que hacer” y remarcó que no está dispuesto a modificar sus principios económicos para obtener un resultado electoral.

“Una de las cosas que está formando parte del debate es qué vamos a hacer en el año electoral”, planteó, antes de insistir en que mantendrá el rumbo trazado por su administración.

Milei y su advertencia sobre la inflación

Durante su exposición, Milei afirmó que hace casi un año que “la base monetaria no cambia” y, sin embargo, “persiste la inflación”.

“Si yo cambiara la política monetaria, y la tuviera más laxa, la inflación estaría a la vuelta de la esquina. Y mi objetivo es terminar para siempre con la maldita inflación”, reiteró.

En esa línea, fue categórico respecto del futuro de las cuentas públicas y de la política monetaria. “No voy a cambiar la política fiscal ni la política monetaria. Voy a seguir con el equilibrio fiscal y apretando la cantidad de dinero hasta derrotar la inflación. Recomponer la credibilidad del Estado argentino requiere que no seamos conformistas en nuestros compromisos con las reformas”.

Milei también destacó el valor de la confianza en el rumbo económico y sostuvo que “la credibilidad es la materia prima de la política pública”.

El mensaje de Milei a la oposición

El Presidente también cuestionó a los dirigentes opositores que reclaman un cambio en la política económica de la gestión libertaria.

“Vimos dirigentes opositores llorando porque no podían ejecutar la política monetaria que les gusta, que es la de mantener la maquinita prendida los 365 días del año, tal como vimos en 2023 cuando, a pesar de estar al borde de una hiperinflación, emitieron 13 puntos del PBI para tratar de ganar una elección”, apuntó.

En ese contexto, volvió a referirse al escenario electoral del año próximo y anticipó que el oficialismo buscará repetir el desempeño conseguido en las elecciones legislativas de 2025.

“No queremos volver a eso y no lo vamos a permitir. Y el año que viene vamos a ganar porque dudo que los argentinos sean tan tontos de volver al pasado”, afirmó.

Además, planteó que un resultado similar al de los comicios legislativos del año pasado podría darle al Gobierno una mayor capacidad parlamentaria para avanzar con su programa de reformas.

“Si replicamos un resultado parecido al del año pasado, vamos a tener mayoría en Diputados y estaríamos a dos senadores de tener quórum en el Senado, así que si con este Congreso hicimos todas esas reformas, abróchense los cinturones porque van a ver lo que es acelerar a fondo”, dijo.

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