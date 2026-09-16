Jaldo reafirma el diálogo y pide que el Presupuesto Nacional 2027 sea “federalista”

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027, enviado por el presidente Javier Milei a Diputados, y planteó la necesidad de acompañar el tratamiento con una mirada federal que contemple obras y recursos para las provincias.
El mandatario explicó que se realizaron gestiones ante la Nación para garantizar la continuidad de los trabajos que se encuentran en marcha y para incorporar recursos específicos que actualmente no son transferidos a las provincias.
En ese sentido, Jaldo detalló las tratativas que llevó a cabo el ministro de Economía, Daniel Abad, durante su viaje a Buenos Aires. “Pedimos para algunas obras que tenemos en ejecución que se les asigne a la partida presupuestaria para que no paremos el ritmo que llevamos. También se ha solicitado la contemplación de algunos recursos específicos que hoy no se están trasladando ni girando a las provincias”, dijo.
A la vez, Jaldo ponderó que el Presupuesto de la Provincia permitió sostener servicios esenciales, como salud, educación, seguridad y asistencia social, e instó a replicar estas políticas en el ámbito federal, “no solo en Tucumán, sino en las diferentes provincias”. En relación con el sistema sanitario, remarcó la demanda sobre el sector público. “Todos sabemos que hoy hay obras sociales que tienen muchos problemas y la gente se va a los hospitales públicos. Hoy nuestros hospitales están muy concurridos, y a pesar de eso venimos dando solución”, dijo.
Evaluación
En ese marco, el gobernador anticipó cómo será el abordaje de la iniciativa nacional. “Una vez que presenten el presupuesto, lo vamos a ver con nuestros senadores por Tucumán y lo vamos a ver con el bloque Independencia, de nuestros diputados nacionales”, afirmó. Cuestionó además la postura de votar sistemáticamente en contra de las propuestas de la Casa Rosada. “Peor sería no hacer ninguna gestión, peor sería decir fácilmente ‘yo voto cuatro años todo en contra’. Y la verdad que la pregunta es, ¿qué se consigue para Tucumán votando en contra cuatro años? No al presidente Milei, sino a leyes que le pueden servir a la Argentina y que son necesarias que tienen que ver con la macroeconomía o leyes de promoción para la mediana y pequeña empresa, para que el ciudadano de a pie tenga alguna repercusión positiva en mejorar su calidad de vida”, dijo.
En esa línea, Jaldo remarcó que los legisladores nacionales deben evaluar el impacto de cada iniciativa y gestionar beneficios concretos para sus provincias. “No se llega a una Cámara de Diputados o de Senadores de la Nación diciendo que han votado todo en contra y, como si eso fuese poco, se jactan de haber votado todo en contra. Yo creo que alguien tendría que haberle preguntado, ¿y qué han venido haciendo cuatro años? Si es que no han participado en la sesión”, indicó, en un claro dardo al ala “anti mileísta”. Aludió luego a la importancia de “acompañar el presupuesto nacional, porque no podemos tener un Gobierno nacional que no tenga un presupuesto”. “Ya hemos tenido gobiernos que han estado tres años sin presupuesto, y cuando no hay presupuesto, quien administra las partidas discrecionalmente es el jefe de gabinete”, remarcó. En ese marco, consideró que el rechazo al Presupuesto Nacional no representa una alternativa favorable para el país ni para las provincias y planteó la necesidad de conocer en detalle las partidas previstas. “Si algún senador o algún diputado cree que votando en contra el presupuesto es más ventajoso para los argentinos, se equivoca totalmente. Si cree que es más ventajoso para la provincia, se equivoca totalmente”, afirmó.
Finalmente, apuntó que el análisis del proyecto debe contemplar tanto su contenido como la distribución de los recursos entre las jurisdicciones. “Lo bueno es votar el presupuesto, por supuesto, saber qué se vota, cuál es el contenido y cuál son las asignaciones de cada una de las partidas del presupuesto nacional, pero fundamentalmente desde un punto de vista federalista, es decir, qué asignaciones van a cada una de las provincias de la República Argentina”, dijo.