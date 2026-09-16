Jaldo reafirma el diálogo y pide que el Presupuesto Nacional 2027 sea “federalista”

En esa línea, Jaldo remarcó que los legisladores nacionales deben evaluar el impacto de cada iniciativa y gestionar beneficios concretos para sus provincias. “No se llega a una Cámara de Diputados o de Senadores de la Nación diciendo que han votado todo en contra y, como si eso fuese poco, se jactan de haber votado todo en contra. Yo creo que alguien tendría que haberle preguntado, ¿y qué han venido haciendo cuatro años? Si es que no han participado en la sesión”, indicó, en un claro dardo al ala “anti mileísta”. Aludió luego a la importancia de “acompañar el presupuesto nacional, porque no podemos tener un Gobierno nacional que no tenga un presupuesto”. “Ya hemos tenido gobiernos que han estado tres años sin presupuesto, y cuando no hay presupuesto, quien administra las partidas discrecionalmente es el jefe de gabinete”, remarcó. En ese marco, consideró que el rechazo al Presupuesto Nacional no representa una alternativa favorable para el país ni para las provincias y planteó la necesidad de conocer en detalle las partidas previstas. “Si algún senador o algún diputado cree que votando en contra el presupuesto es más ventajoso para los argentinos, se equivoca totalmente. Si cree que es más ventajoso para la provincia, se equivoca totalmente”, afirmó.