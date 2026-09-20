Ocho puntos si querés aislarte de todo en alguna parte del mundo

- La Rinconada, Perú: situada en lo alto de los Andes peruanos, es la ciudad más alta del mundo, a 5.099 metros sobre el nivel del mar. Aunque está conectada a las minas de oro que sustentan su economía, la extrema altitud de la ciudad provoca que el aire sea enrarecido y que las condiciones de vida sean difíciles. Llegar a ella requiere largos viajes a través de un terreno montañoso accidentado, lo que la hace sentir aislada del resto del mundo a pesar de su considerable población. Este ejemplo demuestra que las montañas pueden aislar a las comunidades con la misma eficacia que los océanos.