El estrés materno forjará la personalidad de vida

Resumen para apurados
- Expertos del Hospital de Boston en EE. UU. confirmaron recientemente que el estrés materno altera el cerebro fetal porque la inflamación materna traspasa la placenta.
- Con análisis genéticos en ratones, se descubrió que el estrés crónico modifica la microbiota materna y satura los filtros placentarios, a diferencia de tensiones pasajeras.
- El hallazgo permitirá diseñar terapias preventivas, pautas de nutrición y cuidados durante la gestación para blindar la salud neurológica de las próximas generaciones.
Claramente, el estrés en ninguna etapa de la vida es bueno. Mucho menos durante el embarazo. Cuando las investigaciones del Hospital de Boston confirmaron que ese estado de nerviosismo de la mujer gestante es excesivo, compromete el desarrollo cerebral del feto. Con esos datos se puede abrir la puerta a intervenciones tempranas que podrían prevenir trastornos del neurodesarrollo infantil.
Esa es la buena noticia: el cuerpo humano tiene mecanismos de compensación. No se trata de eliminar el estrés (que es imposible), sino de mitigar su impacto. El trabajo, dirigido por el doctor Brian Kalish, médico de la División de Medicina Neonatal del hospital estadounidense, se centra en el período de formación del cerebro del feto, cuando el cerebro es más vulnerable a factores externos.
Básicamente, se "encienden" genes en el bebé relacionados con la respuesta al miedo y se "apagan" otros relacionados con la calma y el metabolismo. Es importante no estresarse por "estar estresada". El cuerpo humano es resiliente.
El estrés puntual (un susto, un mal día) no causa daños permanentes. El problema es el estrés crónico (el que dura meses sin descanso). La placenta tiene una enzima que funciona como un filtro para "desactivar" el cortisol antes de que llegue al bebé. Solo cuando el estrés es masivo y constante, este filtro se satura.
Ahí los investigadores, tras los análisis, pueden dar el aporte médico que generará el bienestar que se está perdiendo en la embarazada. Para alcanzar estos resultados, el equipo utilizó cerebros embrionarios de ratones durante la mitad y el final de la gestación. Mediante técnicas avanzadas como la transcriptómica espacial 'in situ' (MERFISH) y la secuenciación de ARN de células individuales, los científicos pudieron observar la actividad genética en tiempo real y detectar casos de diferenciación neuronal anormal causados por alteraciones en la inmunidad intestinal materna.
Lo que se puede lograr
A diferencia de estudios antiguos que solo culpaban al cortisol, el equipo de Boston descubrió un mecanismo mucho más complejo: el microbioma es alterado por el estrés; esos cambios envían señales de "alerta" al sistema inmunitario de la madre, las moléculas inflamatorias de la madre cruzan la placenta y llegan al cerebro del feto, alterando cómo se forman las neuronas del bebé.
Lo más valioso de esta investigación es que abre la puerta a la prevención. La ciencia ahora pone en el centro el cuidado de la salud intestinal durante el embarazo como herramienta para proteger al bebé.
Si se detecta un alto nivel de estrés o inflamación en la madre, se podrían aplicar terapias para acorazar el cerebro del feto antes de que nazca. Los beneficios que se generarán impactarán en las próximas generaciones.
Para tener en cuenta
La investigación deja de manifiesto que la nutrición entonces es un pilar fundamental durante los nueve meses de gestación. Se puede trazar una guía estimativa mientras avanzan las pruebas. Los especialistas ya recomiendan ingerir alimentos fermentados de forma natural, como el yogur natural (sin azúcar). Esas son las bacterias que ayudan a que la barrera intestinal de la madre sea fuerte. Existen compuestos que ayudan a que los genes del cerebro del bebé se expresen correctamente a pesar del cortisol materno:
- Colina (Vital): Se encuentra principalmente en la yema del huevo. Es precursor de la acetilcolina, clave para que las neuronas del feto se comuniquen bien.
- Omega-3 (DHA): Presente en pescados azules pequeños (sardinas, boquerones) o algas. Es el componente estructural principal del cerebro y reduce la inflamación sistémica.
- Folatos (Vitamina B9): En vegetales de hoja verde oscura (espinacas, acelgas). Ayudan a la "metilación" correcta del ADN, evitando que el estrés deje marcas negativas permanentes.
Además de la comida, el estudio de Boston sugiere que el estado del sistema nervioso materno es un mensaje directo para el feto. Por eso acciones como cantar o tararear, cuyas vibraciones en las cuerdas vocales activan el nervio vago de la madre, envían una señal química de "seguridad" al bebé. Pasear por entornos verdes reduce la interleucina-6 (una molécula inflamatoria) en apenas 20 minutos.
El estrés es malo, se sabe, pero ahora también hay un manto de certeza que, en una etapa crucial de la vida como es la gestación, existen maneras de bloquearlo.