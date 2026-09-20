El estrés materno forjará la personalidad de vida

Para tener en cuenta

La investigación deja de manifiesto que la nutrición entonces es un pilar fundamental durante los nueve meses de gestación. Se puede trazar una guía estimativa mientras avanzan las pruebas. Los especialistas ya recomiendan ingerir alimentos fermentados de forma natural, como el yogur natural (sin azúcar). Esas son las bacterias que ayudan a que la barrera intestinal de la madre sea fuerte. Existen compuestos que ayudan a que los genes del cerebro del bebé se expresen correctamente a pesar del cortisol materno: