Los vehículos para discapacitados también se adaptan a todos

Ford diseñó un vehículo de cuatro ruedas para que personas con movilidad reducida puedan trasladarse con total independencia, de acuerdo a la discapacidad que tengan. Al mismo tiempo, el auto puede ser usado por cualquier persona. El sistema del modelo denominado Capri está pensado para que la adaptación pueda retirarse con facilidad cuando el coche vaya a ser conducido por otra persona sin la necesidad. ¿De qué se trata?



El auto, que además es eléctrico, tiene un aro que combina un acelerador electrónico sobre el volante con una palanca de freno manual ergonómica. El aro permite acelerar con las manos de una forma progresiva y natural, mientras que la palanca facilita la frenada sin utilizar los pedales. El concepto toma especial importancia porque muchos vehículos adaptados también son compartidos dentro de una familia o utilizados en contextos donde puede haber más de un conductor. La adaptación, por tanto, no convierte el coche en algo rígido o exclusivo para una única situación, sino en un vehículo flexible, capaz de responder a distintas formas de uso sin perder seguridad ni comodidad.



Esta versión permite controlar el vehículo de forma segura utilizando únicamente las manos, sin necesidad de accionar los pedales con los pies. El auto, además de traer un concepto de inclusión novedoso, también cambia la idea de que la accesibilidad tiene que estar asociada a coches puramente funcionales y que por ello no puede haber un diseño especial.