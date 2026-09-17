El Presupuesto 2027 y los cambios en Discapacidad

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 que prevé un crecimiento de la economía del 4% y una inflación interanual del 18% para el próximo año. La iniciativa también proyecta una mejora del salario medio del 25,4% y un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI.
En materia cambiaria, el Ministerio de Economía estimó un dólar promedio de $1.728 durante 2027 y una cotización de $1.847,6 para diciembre. Además, calcula exportaciones por casi u$s 134.000 millones e importaciones por unos u$s 118.400 millones, con un saldo comercial favorable superior a u$s 15.000 millones.
El proyecto contempla además una expansión del consumo privado y de la inversión, en línea con la previsión oficial de crecimiento de la actividad. Las estimaciones macroeconómicas incluidas en la iniciativa serán uno de los ejes de la discusión que comenzará ahora en el Congreso, donde el oficialismo deberá buscar los respaldos necesarios para aprobar la denominada “ley de leyes”.
Discapacidad
Uno de los puntos que generó cuestionamientos está vinculado con las políticas destinadas a las personas con discapacidad. El texto propone derogar artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad y avanzar con modificaciones sobre aspectos históricos del sistema de prestaciones.
Entre los cambios previstos aparece la eliminación de los valores universales establecidos en el nomenclador para las prestaciones básicas, que pasarían a funcionar como referencia. También se plantea modificar el régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, estableciendo su incompatibilidad con el empleo formal. Las propuestas abrieron cuestionamientos entre sectores vinculados a la discapacidad y dirigentes de la oposición, mientras el Gobierno busca incluir las modificaciones dentro de la discusión presupuestaria para 2027.