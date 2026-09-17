El Presupuesto 2027 y los cambios en Discapacidad

Entre los cambios previstos aparece la eliminación de los valores universales establecidos en el nomenclador para las prestaciones básicas, que pasarían a funcionar como referencia. También se plantea modificar el régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, estableciendo su incompatibilidad con el empleo formal. Las propuestas abrieron cuestionamientos entre sectores vinculados a la discapacidad y dirigentes de la oposición, mientras el Gobierno busca incluir las modificaciones dentro de la discusión presupuestaria para 2027.