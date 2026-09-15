Resolución judicial

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias

La Justicia resolvió que Juan Andrés Robles no podrá vincular en medios ni redes sociales a Solana Casella con la causa que investiga a su pareja, Luis Ontiveros.

Un juez le ordenó a un abogado abstenerse de nombrar a una funcionaria judicial en el marco de una investigación.
Un juez le ordenó a un abogado abstenerse de nombrar a una funcionaria judicial en el marco de una investigación.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán ordenó al abogado Juan Andrés Robles abstenerse de vincular públicamente a la funcionaria Solana Casella con una causa de tráfico de influencias.
  • La medida judicial prohíbe nombrar a Casella en medios y redes sociales respecto al expediente penal que investiga a su pareja, Luis Ontiveros.
  • La resolución busca resguardar la reputación de la funcionaria mientras avanza el proceso judicial sobre presunto tráfico de influencias en la provincia.
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