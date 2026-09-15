Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán ordenó al abogado Juan Andrés Robles abstenerse de vincular públicamente a la funcionaria Solana Casella con una causa de tráfico de influencias.
- La medida judicial prohíbe nombrar a Casella en medios y redes sociales respecto al expediente penal que investiga a su pareja, Luis Ontiveros.
- La resolución busca resguardar la reputación de la funcionaria mientras avanza el proceso judicial sobre presunto tráfico de influencias en la provincia.
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