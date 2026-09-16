El Presupuesto 2027 elimina la actualización automática por inflación de la AUH y las asignaciones familiares

En concreto, el proyecto busca derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160 de asignaciones familiares, de 2015. El artículo 1° es el central: establece que las asignaciones familiares son móviles, vincula su actualización con la movilidad previsional y aplica el ajuste tanto a los montos como a los límites y rangos de ingresos familiares utilizados para determinar quién cobra, en el caso de los empleados en relación de dependencia. Los artículos 3° y 4°, en tanto, ponen el cálculo en cabeza de ANSES y regulan el inicio del mecanismo.