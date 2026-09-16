El Presupuesto 2027 elimina la actualización automática por inflación de la AUH y las asignaciones familiares

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional incluyó en el Presupuesto la derogación de la actualización automática por inflación para la AUH y asignaciones familiares en Argentina.
- La iniciativa deroga artículos clave de la Ley 27.160, eliminando el ajuste mensual fijado por el IPC y ANSES sin proponer hasta el momento un mecanismo sustituto.
- De aprobarse, los futuros aumentos y topes dependerán de la discrecionalidad del Ejecutivo, afectando el poder adquisitivo de millones de beneficiarios y trabajadores.
Detrás de un artículo 17 críptico, el Gobierno incorporó en el Presupuesto la derogación de la movilidad, es decir, la actualización mensual automática, de las asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), sin proponer un mecanismo alternativo.
En concreto, el proyecto busca derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160 de asignaciones familiares, de 2015. El artículo 1° es el central: establece que las asignaciones familiares son móviles, vincula su actualización con la movilidad previsional y aplica el ajuste tanto a los montos como a los límites y rangos de ingresos familiares utilizados para determinar quién cobra, en el caso de los empleados en relación de dependencia. Los artículos 3° y 4°, en tanto, ponen el cálculo en cabeza de ANSES y regulan el inicio del mecanismo.
Actualmente, la movilidad previsional sigue mensualmente a la inflación. Para septiembre de 2026, por ejemplo, la suba fue de 2,11% a las asignaciones y también a los límites y rangos de ingresos.
La Ley 27.160 dice que las asignaciones de la Ley 24.714 son móviles, con la única excepción de la Asignación por Maternidad. Las prestaciones que quedarían alcanzadas serían la Asignación Universal por Hijo (AUH), incluida la prestación correspondiente a hijos con discapacidad; y por Embarazo. También las asignaciones familiares por hijo y con hijo con discapacidad, la prenatal, nacimiento, adopción y matrimonio.
Así, la AUH y la Asignación por Embarazo perderían la garantía legal de actualización automática que hoy les da la Ley.
La derogación también afecta especialmente al sistema contributivo de asignaciones —SUAF— que cobran trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios del seguro de desempleo, jubilados y otros grupos. Por ejemplo, para septiembre, ANSES fijó en $3.157.449 el ingreso individual por encima del cual el grupo familiar queda excluido del cobro de asignaciones. Ese límite actualmente se mueve por la misma actualización.
Entonces, si desaparece la movilidad y no se crea otro mecanismo, el Gobierno podría seguir aumentando prestaciones y topes por decisiones posteriores, pero ya no estaría obligado por la Ley 27.160 a ajustarlos automáticamente con la movilidad.