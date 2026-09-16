Santilli recibió a Jaldo y a otros gobernadores del Norte tras el envío del Presupuesto 2027

A pocas horas de que el Gobierno nacional enviara al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, inició una ronda de reuniones con gobernadores para explicar los principales lineamientos de la iniciativa y buscar respaldo político. Recibió al gobernador Osvaldo Jaldo y a otros mandatarios del Norte.
Del encuentro participaron también Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Gustavo Sáenz, de Salta. La reunión comenzó poco después de las 15, luego de que los gobernadores, convocados la noche anterior, llegaran a las oficinas del extinto Ministerio del Interior.
Durante más de dos horas, Santilli explicó a los dirigentes los detalles del rumbo de la economía y las proyecciones de la administración libertaria para el próximo año. También escuchó los reclamos planteados por las provincias.
“Hemos tenido una buena reunión, que ya la teníamos prevista, sobre todo por cuestiones institucionales que tienen que ver con el Gobierno nacional y las provincias que representábamos”, señaló Jaldo al finalizar el encuentro.
Los reclamos por las rutas
Entre los planteos realizados al jefe de Gabinete estuvieron las obras de infraestructura que corresponden a la Nación. Jaldo contó que, junto con Sáenz, reclamaron “fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las obras para las rutas” nacionales.
Otro de los temas abordados fue el esquema de compensaciones vinculado al consumo de gas y energía eléctrica entre las distintas regiones del país.
“Hablamos de la ley de zonas frías y zonas calientes para la compensación del gas en el sur y de la energía eléctrica en el norte, es decir, acompañamos todo lo que tiene que ver con la eliminación parcial de las compensaciones”, explicó el mandatario tucumano.
Jaldo destacó que durante el verano provincias como Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Salta atraviesan períodos de altas temperaturas y, en consecuencia, registran un elevado consumo de electricidad. En el sur del país, en cambio, existe una mayor utilización de gas.
“Ustedes saben que en el verano lo que es Tucumán, Santiago, Catamarca, Salta, son zonas de altas temperatura y donde se usa mucho la energía eléctrica, como en el sur el gas natural”, sostuvo.
En ese sentido, consideró que la modificación del esquema de compensaciones representa una posibilidad de otorgar un tratamiento similar a ambas regiones. “Esto es una forma y una decisión de darle el mismo tratamiento al norte del país como al sur”, agregó.
Jaldo y el Presupuesto 2027
Respecto del proyecto de Presupuesto 2027, Jaldo reconoció que el presidente Javier Milei “debe tener un Presupuesto aprobado”, aunque planteó que la iniciativa debe contemplar una mirada federal.
“De alguna manera tiene que tener un carácter federal”, afirmó.
El gobernador aclaró que las provincias todavía están analizando el proyecto, debido al poco tiempo transcurrido desde su ingreso al Congreso.
“Recién lo estamos empezando a conocer porque entró ayer y no lleva ni 48 horas en el Congreso”, explicó. En ese marco, señaló que los senadores nacionales analizarán el texto en las respectivas comisiones y que se estudiará “artículo por artículo”.
“Vamos a ver asignaciones de partida a cada una de las áreas que correspondan y recién ahí vamos a poder tener una opinión para ver cómo y de qué manera acompañamos”, sostuvo.
La reforma electoral quedó afuera de la reunión
Aunque la reforma política y electoral también forma parte de la agenda del Gobierno nacional, el tema no fue tratado durante el encuentro con los gobernadores.
Una de las principales propuestas de esa reforma es la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa que todavía no cuenta con el respaldo de todos los aliados del oficialismo.
Sobre ese punto, Jaldo fue categórico: “Concretamente de la reforma política electoral, no se ha tocado absolutamente nada en esta reunión y nada cambió” respecto de la situación previa al encuentro.
El gobernador consideró que todavía deben analizarse las distintas alternativas. “Hay que ver cuál es la mejor propuesta, porque hay proyectos para eliminar las primarias (PASO), pero también otros para modificarlas. Se tiene que llegar al mejor instrumento democrático”, concluyó.