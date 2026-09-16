Política

Santilli recibió a Jaldo y a otros gobernadores del Norte tras el envío del Presupuesto 2027

El jefe de Gabinete inició una ronda de reuniones con mandatarios provinciales para explicar los lineamientos del proyecto y buscar respaldo político.

EN BUENOS AIRES. Santilli recibió a Jaldo y a otros gobernadores del Norte tras el envío del Presupuesto 2027.
EN BUENOS AIRES. Santilli recibió a Jaldo y a otros gobernadores del Norte tras el envío del Presupuesto 2027.
Hace 1 Hs

A pocas horas de que el Gobierno nacional enviara al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, inició una ronda de reuniones con gobernadores para explicar los principales lineamientos de la iniciativa y buscar respaldo político. Recibió al gobernador Osvaldo Jaldo y a otros mandatarios del Norte.

Del encuentro participaron también Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Gustavo Sáenz, de Salta. La reunión comenzó poco después de las 15, luego de que los gobernadores, convocados la noche anterior, llegaran a las oficinas del extinto Ministerio del Interior.

Durante más de dos horas, Santilli explicó a los dirigentes los detalles del rumbo de la economía y las proyecciones de la administración libertaria para el próximo año. También escuchó los reclamos planteados por las provincias.

“Hemos tenido una buena reunión, que ya la teníamos prevista, sobre todo por cuestiones institucionales que tienen que ver con el Gobierno nacional y las provincias que representábamos”, señaló Jaldo al finalizar el encuentro.

Los reclamos por las rutas

Entre los planteos realizados al jefe de Gabinete estuvieron las obras de infraestructura que corresponden a la Nación. Jaldo contó que, junto con Sáenz, reclamaron “fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las obras para las rutas” nacionales.

Otro de los temas abordados fue el esquema de compensaciones vinculado al consumo de gas y energía eléctrica entre las distintas regiones del país.

“Hablamos de la ley de zonas frías y zonas calientes para la compensación del gas en el sur y de la energía eléctrica en el norte, es decir, acompañamos todo lo que tiene que ver con la eliminación parcial de las compensaciones”, explicó el mandatario tucumano.

Jaldo destacó que durante el verano provincias como Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Salta atraviesan períodos de altas temperaturas y, en consecuencia, registran un elevado consumo de electricidad. En el sur del país, en cambio, existe una mayor utilización de gas.

“Ustedes saben que en el verano lo que es Tucumán, Santiago, Catamarca, Salta, son zonas de altas temperatura y donde se usa mucho la energía eléctrica, como en el sur el gas natural”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que la modificación del esquema de compensaciones representa una posibilidad de otorgar un tratamiento similar a ambas regiones. “Esto es una forma y una decisión de darle el mismo tratamiento al norte del país como al sur”, agregó.

Jaldo y el Presupuesto 2027

Respecto del proyecto de Presupuesto 2027, Jaldo reconoció que el presidente Javier Milei “debe tener un Presupuesto aprobado”, aunque planteó que la iniciativa debe contemplar una mirada federal.

“De alguna manera tiene que tener un carácter federal”, afirmó.

El gobernador aclaró que las provincias todavía están analizando el proyecto, debido al poco tiempo transcurrido desde su ingreso al Congreso.

“Recién lo estamos empezando a conocer porque entró ayer y no lleva ni 48 horas en el Congreso”, explicó. En ese marco, señaló que los senadores nacionales analizarán el texto en las respectivas comisiones y que se estudiará “artículo por artículo”.

“Vamos a ver asignaciones de partida a cada una de las áreas que correspondan y recién ahí vamos a poder tener una opinión para ver cómo y de qué manera acompañamos”, sostuvo.

La reforma electoral quedó afuera de la reunión

Aunque la reforma política y electoral también forma parte de la agenda del Gobierno nacional, el tema no fue tratado durante el encuentro con los gobernadores.

Una de las principales propuestas de esa reforma es la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa que todavía no cuenta con el respaldo de todos los aliados del oficialismo.

Sobre ese punto, Jaldo fue categórico: “Concretamente de la reforma política electoral, no se ha tocado absolutamente nada en esta reunión y nada cambió” respecto de la situación previa al encuentro.

El gobernador consideró que todavía deben analizarse las distintas alternativas. “Hay que ver cuál es la mejor propuesta, porque hay proyectos para eliminar las primarias (PASO), pero también otros para modificarlas. Se tiene que llegar al mejor instrumento democrático”, concluyó.

Temas Osvaldo JaldoDiego SantilliRaúl Jalil (Catamarca)
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cinco claves de la Ficha Limpia que activó el Poder Ejecutivo de Tucumán

Cinco claves de la Ficha Limpia que activó el Poder Ejecutivo de Tucumán

Orgullo tucumano: el gobernador Jaldo recibió a Victoria Sauze tras la gloria mundial

Orgullo tucumano: el gobernador Jaldo recibió a Victoria Sauze tras la gloria mundial

Biocombustibles: Jaldo cuestionó la falta de quórum en el Senado y reclamó mayor equidad para el Norte

Biocombustibles: Jaldo cuestionó la falta de quórum en el Senado y reclamó mayor equidad para el Norte

Lo más popular
Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera
1

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Chahla-Molinuevo, la “pelea” que se instaló en la Capital: Arnedo acusó a LLA de “reproducir las peores prácticas de la casta”
2

Chahla-Molinuevo, la “pelea” que se instaló en la Capital: Arnedo acusó a LLA de “reproducir las peores prácticas de la casta”

Vicky Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración
3

"Vicky" Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

Nuevo guiño de Peter Lamelas: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EE.UU. sin visa”
4

Nuevo guiño de Peter Lamelas: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EE.UU. sin visa”

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
5

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Ranking notas premium
Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
1

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
2

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias
3

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene
4

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
5

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Más Noticias
Chahla, sobre la candidatura de Molinuevo: Me alegra mucho que sea una mujer”

Chahla, sobre la candidatura de Molinuevo: "Me alegra mucho que sea una mujer”

Chahla-Molinuevo, la “pelea” que se instaló en la Capital: Arnedo acusó a LLA de “reproducir las peores prácticas de la casta”

Chahla-Molinuevo, la “pelea” que se instaló en la Capital: Arnedo acusó a LLA de “reproducir las peores prácticas de la casta”

Presupuesto 2027: cuántos fondos hay para las universidades, el acueducto de Vipos y la autopista de Termas

Presupuesto 2027: cuántos fondos hay para las universidades, el acueducto de Vipos y la autopista de Termas

Fuerte respaldo de China a los intereses argentinos: apoyo por Malvinas y guiño comercial

Fuerte respaldo de China a los intereses argentinos: apoyo por Malvinas y guiño comercial

Nuevo guiño de Peter Lamelas: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EE.UU. sin visa”

Nuevo guiño de Peter Lamelas: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EE.UU. sin visa”

Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Cómo nació la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: el mensaje de Instagram que cambió sus vidas

Cómo nació la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: el mensaje de Instagram que cambió sus vidas

Comentarios