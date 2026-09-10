Biocombustibles: Jaldo cuestionó la falta de quórum en el Senado y reclamó mayor equidad para el Norte

Resumen para apurados
- Tras caerse la sesión del Senado, el gobernador Osvaldo Jaldo criticó la falta de quórum para tratar la Ley de Biocombustibles y exigió equidad energética para el Norte.
- La iniciativa busca elevar del 12% al 15% el corte de bioetanol en naftas, exigiendo al Gobierno el mismo respaldo brindado al sector hidrocarburífero de Vaca Muerta.
- Jaldo insistirá en el Congreso para aprobar la norma, que impulsará la industria cañera tucumana al derivar más materia prima a etanol y tonificar el precio del azúcar.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, expresó su malestar luego de que la Cámara de Senadores de la Nación no pudiera sesionar por falta de quórum y, en consecuencia, quedara sin tratamiento el proyecto de Ley de Biocombustibles. La iniciativa busca elevar del 12% al 15% el corte obligatorio de bioetanol en las naftas, una medida considerada estratégica para las economías regionales del Norte y Centro del país.
El mandatario tucumano cuestionó que las diferencias entre los legisladores hayan impedido avanzar con una propuesta que ya había obtenido dictamen en las comisiones correspondientes. Además, reclamó al Gobierno Nacional una política energética que contemple en igualdad de condiciones a las provincias petroleras y a las regiones productoras de biocombustibles.
Jaldo cuestionó la falta de cuórum
Tras la frustrada sesión, Jaldo destacó el trabajo realizado por los gobernadores y senadores del Norte Argentino para impulsar la iniciativa y lamentó que el proyecto no pudiera llegar al recinto.
“Los gobernadores y senadores del Norte Argentino habíamos conseguido el dictamen en la comisión para que vaya al recinto esa famosa ley que venimos peleando, luchando y trabajando durante mucho tiempo, que es la Ley de Biocombustibles”, señaló Jaldo, y agregó: “Lamentablemente hay senadores que entienden que hay que hacerle algunas modificaciones, por eso hoy no hubo quórum”.
El proyecto contempla elevar del 12% al 15% el porcentaje obligatorio de bioetanol que se incorpora a las naftas. Para Tucumán, el cambio tendría un impacto directo sobre la actividad azucarera, ya que permitiría destinar una mayor proporción de la producción de caña a la elaboración de alcohol y bioetanol.
El reclamo por una política energética más equitativa
En ese marco, el Gobernador planteó que el crecimiento de la producción hidrocarburífera en Vaca Muerta debe complementarse con un mayor reconocimiento a las actividades productivas del Norte. Según Jaldo, el bioetanol constituye una fuente de energía que también debe formar parte de la estrategia energética nacional.
“Si se pone mucho esfuerzo en el sur del país, en lo que es Vaca Muerta, para tener petróleo y energía, creo que tienen que empezar a mirar al Norte, porque nosotros también producimos combustible. El bioetanol es combustible, se mezcla con las naftas y se le vende al público”, afirmó.
El mandatario sostuvo, además, que el incremento del corte podría implementarse sin representar un costo adicional para las arcas nacionales, a partir de una mayor utilización de los saldos exportables de petróleo.
“Esto no es ningún costo para el Gobierno Nacional ni para los argentinos. Lo único que estaríamos haciendo, con este crecimiento que hay en Vaca Muerta, es exportar un porcentaje más de petróleo y dejar ese 5% al bioetanol y al biodiésel. Necesitamos que el Gobierno Nacional nos dé el mismo tratamiento que a aquellas provincias que tienen minería o petróleo”, dijo.
El impacto esperado en la industria azucarera tucumana
Jaldo también puso el foco en las consecuencias que una eventual suba del corte tendría sobre los ingenios y los productores cañeros de Tucumán. Según explicó, un mayor porcentaje de bioetanol permitiría absorber más materia prima para la producción de alcohol, reduciendo el volumen destinado a la elaboración de azúcar.
“Llevando el corte del 12% al 15%, mucha materia prima de la caña va a ir al bioetanol y al alcohol, con lo cual va a ir menos a la producción de azúcar. Al haber menos oferta, vamos a tonificar el precio de la bolsa de azúcar, que es lo que están buscando los ingenios y los cañeros de Tucumán”, insistió.
De esta manera, el gobernador ratificó que continuará las gestiones junto a otros mandatarios y representantes del Norte Argentino para lograr que el proyecto vuelva a ser debatido en el Congreso y avance su tratamiento legislativo.