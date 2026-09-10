Política

Biocombustibles: Jaldo cuestionó la falta de quórum en el Senado y reclamó mayor equidad para el Norte

El mandatario cuestionó que las diferencias entre los legisladores hayan impedido avanzar con una propuesta que ya había obtenido dictamen en las comisiones.

BIOCOMBUSTIBLES. El bioetanol es un eje estratégico de la transición energética argentina.
BIOCOMBUSTIBLES. El bioetanol es un eje estratégico de la transición energética argentina.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras caerse la sesión del Senado, el gobernador Osvaldo Jaldo criticó la falta de quórum para tratar la Ley de Biocombustibles y exigió equidad energética para el Norte.
  • La iniciativa busca elevar del 12% al 15% el corte de bioetanol en naftas, exigiendo al Gobierno el mismo respaldo brindado al sector hidrocarburífero de Vaca Muerta.
  • Jaldo insistirá en el Congreso para aprobar la norma, que impulsará la industria cañera tucumana al derivar más materia prima a etanol y tonificar el precio del azúcar.
Resumen generado con IA

El gobernador, Osvaldo Jaldo, expresó su malestar luego de que la Cámara de Senadores de la Nación no pudiera sesionar por falta de quórum y, en consecuencia, quedara sin tratamiento el proyecto de Ley de Biocombustibles. La iniciativa busca elevar del 12% al 15% el corte obligatorio de bioetanol en las naftas, una medida considerada estratégica para las economías regionales del Norte y Centro del país.

Abogan por un nuevo marco regulatorio para el bioetanol

Abogan por un nuevo marco regulatorio para el bioetanol

El mandatario tucumano cuestionó que las diferencias entre los legisladores hayan impedido avanzar con una propuesta que ya había obtenido dictamen en las comisiones correspondientes. Además, reclamó al Gobierno Nacional una política energética que contemple en igualdad de condiciones a las provincias petroleras y a las regiones productoras de biocombustibles.

Nueva ley de biocombustibles: Avila celebró el dictamen y destacó el impacto del bioetanol para Tucumán

Nueva ley de biocombustibles: Avila celebró el dictamen y destacó el impacto del bioetanol para Tucumán

Jaldo cuestionó la falta de cuórum

Tras la frustrada sesión, Jaldo destacó el trabajo realizado por los gobernadores y senadores del Norte Argentino para impulsar la iniciativa y lamentó que el proyecto no pudiera llegar al recinto.

Biocombustibles: el sector del bioetanol propone separar el proyecto

Biocombustibles: el sector del bioetanol propone separar el proyecto

“Los gobernadores y senadores del Norte Argentino habíamos conseguido el dictamen en la comisión para que vaya al recinto esa famosa ley que venimos peleando, luchando y trabajando durante mucho tiempo, que es la Ley de Biocombustibles”, señaló Jaldo, y agregó: “Lamentablemente hay senadores que entienden que hay que hacerle algunas modificaciones, por eso hoy no hubo quórum”.

Reflexiones en torno al bioetanol

Reflexiones en torno al bioetanol

El proyecto contempla elevar del 12% al 15% el porcentaje obligatorio de bioetanol que se incorpora a las naftas. Para Tucumán, el cambio tendría un impacto directo sobre la actividad azucarera, ya que permitiría destinar una mayor proporción de la producción de caña a la elaboración de alcohol y bioetanol.

El reclamo por una política energética más equitativa

En ese marco, el Gobernador planteó que el crecimiento de la producción hidrocarburífera en Vaca Muerta debe complementarse con un mayor reconocimiento a las actividades productivas del Norte. Según Jaldo, el bioetanol constituye una fuente de energía que también debe formar parte de la estrategia energética nacional.

“Si se pone mucho esfuerzo en el sur del país, en lo que es Vaca Muerta, para tener petróleo y energía, creo que tienen que empezar a mirar al Norte, porque nosotros también producimos combustible. El bioetanol es combustible, se mezcla con las naftas y se le vende al público”, afirmó.

El mandatario sostuvo, además, que el incremento del corte podría implementarse sin representar un costo adicional para las arcas nacionales, a partir de una mayor utilización de los saldos exportables de petróleo.

“Esto no es ningún costo para el Gobierno Nacional ni para los argentinos. Lo único que estaríamos haciendo, con este crecimiento que hay en Vaca Muerta, es exportar un porcentaje más de petróleo y dejar ese 5% al bioetanol y al biodiésel. Necesitamos que el Gobierno Nacional nos dé el mismo tratamiento que a aquellas provincias que tienen minería o petróleo”, dijo.

El impacto esperado en la industria azucarera tucumana

Jaldo también puso el foco en las consecuencias que una eventual suba del corte tendría sobre los ingenios y los productores cañeros de Tucumán. Según explicó, un mayor porcentaje de bioetanol permitiría absorber más materia prima para la producción de alcohol, reduciendo el volumen destinado a la elaboración de azúcar.

“Llevando el corte del 12% al 15%, mucha materia prima de la caña va a ir al bioetanol y al alcohol, con lo cual va a ir menos a la producción de azúcar. Al haber menos oferta, vamos a tonificar el precio de la bolsa de azúcar, que es lo que están buscando los ingenios y los cañeros de Tucumán”, insistió.

De esta manera, el gobernador ratificó que continuará las gestiones junto a otros mandatarios y representantes del Norte Argentino para lograr que el proyecto vuelva a ser debatido en el Congreso y avance su tratamiento legislativo.

Temas TucumánOsvaldo JaldoCasa de Gobierno de TucumánJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Abogan por un nuevo marco regulatorio para el bioetanol

Abogan por un nuevo marco regulatorio para el bioetanol

Nueva ley de biocombustibles: Avila celebró el dictamen y destacó el impacto del bioetanol para Tucumán

Nueva ley de biocombustibles: Avila celebró el dictamen y destacó el impacto del bioetanol para Tucumán

Biocombustibles: el sector del bioetanol propone separar el proyecto

Biocombustibles: el sector del bioetanol propone separar el proyecto

Reflexiones en torno al bioetanol

Reflexiones en torno al bioetanol

El maíz del NOA enfrenta una rentabilidad en rojo y crecientes desafíos para la próxima campaña

El maíz del NOA enfrenta una rentabilidad en rojo y crecientes desafíos para la próxima campaña

Lo más popular
Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991
1

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres
2

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Comenzó el juicio oral contra un ex comisionado comunal acusado de secuestro extorsivo
3

Comenzó el juicio oral contra un ex comisionado comunal acusado de secuestro extorsivo

La obra del edificio del Registro Civil de Tucumán tiene un avance del 60%: qué servicios se brindarán
4

La obra del edificio del Registro Civil de Tucumán tiene un avance del 60%: qué servicios se brindarán

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT
5

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT

Ranking notas premium
Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego
1

Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego

La única certeza es la incertidumbre política
2

La única certeza es la incertidumbre política

Cartas de lectores: Camino del Perú
3

Cartas de lectores: Camino del Perú

Ya se puede circular con la licencia de conducir digital en San Miguel de Tucumán
4

Ya se puede circular con la licencia de conducir digital en San Miguel de Tucumán

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991
5

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991

Más Noticias
Comenzó el juicio oral contra un ex comisionado comunal acusado de secuestro extorsivo

Comenzó el juicio oral contra un ex comisionado comunal acusado de secuestro extorsivo

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán fuertes cambios emocionales en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán fuertes cambios emocionales en septiembre, según Ludovica Squirru

Tormentas, ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: 11 provincias están bajo alerta amarilla este jueves

Tormentas, ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: 11 provincias están bajo alerta amarilla este jueves

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991

La obra del edificio del Registro Civil de Tucumán tiene un avance del 60%: qué servicios se brindarán

La obra del edificio del Registro Civil de Tucumán tiene un avance del 60%: qué servicios se brindarán

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT

Causa Malvinas: el Gobierno avanza en la Justicia y analiza más sanciones

Causa Malvinas: el Gobierno avanza en la Justicia y analiza más sanciones

Revés para el gobierno de Javier Milei: la oposición impuso la agenda en Diputados

Revés para el gobierno de Javier Milei: la oposición impuso la agenda en Diputados

Comentarios