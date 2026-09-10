Biocombustibles: Jaldo cuestionó la falta de quórum en el Senado y reclamó mayor equidad para el Norte

“Esto no es ningún costo para el Gobierno Nacional ni para los argentinos. Lo único que estaríamos haciendo, con este crecimiento que hay en Vaca Muerta, es exportar un porcentaje más de petróleo y dejar ese 5% al bioetanol y al biodiésel. Necesitamos que el Gobierno Nacional nos dé el mismo tratamiento que a aquellas provincias que tienen minería o petróleo”, dijo.