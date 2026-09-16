Tablets, parlantes y auriculares: el concurso para estudiantes que lleva las leyes a un videojuego

¿Alguna vez te preguntaste qué pasa entre una idea y una ley? Un videojuego desarrollado en Tucumán propone descubrirlo desde el lugar de un legislador. “En el Nombre de la Ley” permite trabajar con proyectos basados en normas reales de la provincia y, desde este mes, también ofrece la posibilidad de competir por distintos premios.