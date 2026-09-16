Política

Tablets, parlantes y auriculares: el concurso para estudiantes que lleva las leyes a un videojuego

Jóvenes de 13 a 19 años podrán ponerse en el lugar de un legislador y avanzar en “En el Nombre de la Ley”, un videojuego basado en normas reales de Tucumán. Estará disponible hasta el 1 de noviembre.

EL MAPA DEL VIDEOJUEGO. El recorrido de “En el Nombre de la Ley” permite conocer cómo se crea una norma desde el rol de legislador. / TVC
EL MAPA DEL VIDEOJUEGO. El recorrido de “En el Nombre de la Ley” permite conocer cómo se crea una norma desde el rol de legislador. / TVC
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Legislatura de Tucumán lanzó un concurso hasta el 1 de noviembre con el videojuego 'En el Nombre de la Ley' para enseñar el proceso legislativo a estudiantes de 13 a 19 años.
  • Creado junto a desarrolladores locales, el juego simula la labor parlamentaria con diez leyes reales y premia el avance de los participantes con tablets y otros dispositivos.
  • La iniciativa se incorporará como material didáctico en las escuelas secundarias provinciales y consolida el desarrollo de la industria tecnológica y de videojuegos en Tucumán.
Resumen generado con IA

¿Alguna vez te preguntaste qué pasa entre una idea y una ley? Un videojuego desarrollado en Tucumán propone descubrirlo desde el lugar de un legislador. “En el Nombre de la Ley” permite trabajar con proyectos basados en normas reales de la provincia y, desde este mes, también ofrece la posibilidad de competir por distintos premios.

La propuesta fue impulsada por la Honorable Legislatura de Tucumán junto a Tucumán Videojuegos Cooperativa y busca acercar a los jóvenes al funcionamiento del Poder Legislativo a través de una experiencia interactiva. La convocatoria comenzó el 1 de septiembre y continuará hasta el 1 de noviembre.

Un videojuego para entender cómo se hacen las leyes

En “En el Nombre de la Ley”, los jugadores asumen el rol de un legislador y avanzan por distintas etapas de un proyecto. La experiencia incluye 10 leyes reales de Tucumán y propone conocer una problemática, consultar a la ciudadanía, trabajar sobre un borrador y llevarlo hasta la Legislatura.

Entre los temas que aparecen dentro del juego están la Ley de Promoción Audiovisual, la incorporación de inteligencia artificial para docentes y la transformación de la ruta de San Javier en la ruta Mercedes Sosa.

El videojuego se puede descargar de manera gratuita en dispositivos móviles con Android e iOS. Además, el proyecto tiene previsto llegar a las escuelas secundarias de la provincia como material didáctico.

Tiene 26 años y creó un videojuego para aprender Excel gratis

Tiene 26 años y creó un videojuego para aprender Excel gratis

Quiénes pueden sumarse

La propuesta está dirigida a estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas de Tucumán de entre 13 y 19 años. La inscripción es gratuita y, para los menores de 18, requiere la autorización de un adulto responsable.

La dinámica es sencilla: primero hay que descargar el videojuego y completar las leyes disponibles. Según el avance, la aplicación entrega distintos certificados:

Bronce: 3 leyes completadas.

Plata: 6 leyes completadas.

Oro: 10 leyes completadas.

El certificado Bronce es el nivel mínimo requerido. Una vez obtenido, el estudiante debe completar el formulario oficial y adjuntar una captura de pantalla donde pueda verse el certificado dentro de la aplicación.

Tras la verificación de los datos, la organización asignará un número único de participación, que será informado a través del medio de contacto registrado.

Qué premios se pueden ganar

El certificado obtenido define el premio por el que participa cada estudiante: Bronce, 20 auriculares inalámbricos; Plata, 20 parlantes portátiles; y Oro, 10 tablets.

Los ganadores deberán mostrar el certificado directamente desde la aplicación al momento de retirar el premio. La captura enviada en el formulario funciona como acreditación inicial, pero no reemplaza la verificación dentro del videojuego.

GTA 6: Netflix prepara un estreno especial para evitar filtraciones del esperado videojuego

GTA 6: Netflix prepara un estreno especial para evitar filtraciones del esperado videojuego

Un proyecto que también llegará a las aulas

“En el Nombre de la Ley” forma parte del crecimiento de la industria de videojuegos en Tucumán. La comunidad de desarrolladores trabaja en la provincia desde 2018 y actualmente reúne alrededor de ocho o nueve estudios.

El proyecto también apunta a incorporar el videojuego como material didáctico en las escuelas secundarias, con contenidos vinculados al funcionamiento del Poder Legislativo.

Hay tiempo hasta el 1 de noviembre para completar las leyes, conseguir un certificado y registrarse. Una partida puede terminar con algo más que una pantalla superada: una primera aproximación a cómo se construyen las leyes que forman parte de la vida cotidiana.

Post Instagram
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hasta $500.000 por una foto: cómo participar del concurso que busca retratar Tucumán

Hasta $500.000 por una foto: cómo participar del concurso que busca retratar Tucumán

De estudiantes a inventores: ocho ideas que nacieron en la universidad y cambiaron el mundo

De estudiantes a inventores: ocho ideas que nacieron en la universidad y cambiaron el mundo

General Motors suma estudiantes a sus equipos: cómo entrar al programa de pasantías 2027

General Motors suma estudiantes a sus equipos: cómo entrar al programa de pasantías 2027

Personal abrió una vacante para atención al cliente en Tucumán: qué requisitos pide

Personal abrió una vacante para atención al cliente en Tucumán: qué requisitos pide

La Libertad Avanza Tucumán realizará su Congreso de Juventud el 26 de septiembre

La Libertad Avanza Tucumán realizará su Congreso de Juventud el 26 de septiembre

Lo más popular
Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera
1

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Vicky Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración
2

"Vicky" Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
3

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Todos los caminos conducen a Caputo
4

Todos los caminos conducen a Caputo

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre
5

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Ranking notas premium
Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
1

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
2

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias
3

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene
4

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una reelección habilitada y críticas por una camiseta porteña
5

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una "reelección habilitada" y críticas por una camiseta porteña

Más Noticias
Presupuesto 2027: cuántos fondos hay para las universidades, el acueducto de Vipos y la autopista de Termas

Presupuesto 2027: cuántos fondos hay para las universidades, el acueducto de Vipos y la autopista de Termas

Fuerte respaldo de China a los intereses argentinos: apoyo por Malvinas y guiño comercial

Fuerte respaldo de China a los intereses argentinos: apoyo por Malvinas y guiño comercial

Escándalo en la Armada: denuncian un presunto sistema de corrupción en la liquidación de sueldos por $1.600 millones

Escándalo en la Armada: denuncian un presunto sistema de corrupción en la liquidación de sueldos por $1.600 millones

Nuevo guiño de Peter Lamelas: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EE.UU. sin visa”

Nuevo guiño de Peter Lamelas: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EE.UU. sin visa”

Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Cómo nació la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: el mensaje de Instagram que cambió sus vidas

Cómo nació la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: el mensaje de Instagram que cambió sus vidas

Vicky Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

"Vicky" Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

Comentarios