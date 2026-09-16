Tablets, parlantes y auriculares: el concurso para estudiantes que lleva las leyes a un videojuego

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán lanzó un concurso hasta el 1 de noviembre con el videojuego 'En el Nombre de la Ley' para enseñar el proceso legislativo a estudiantes de 13 a 19 años.
- Creado junto a desarrolladores locales, el juego simula la labor parlamentaria con diez leyes reales y premia el avance de los participantes con tablets y otros dispositivos.
- La iniciativa se incorporará como material didáctico en las escuelas secundarias provinciales y consolida el desarrollo de la industria tecnológica y de videojuegos en Tucumán.
¿Alguna vez te preguntaste qué pasa entre una idea y una ley? Un videojuego desarrollado en Tucumán propone descubrirlo desde el lugar de un legislador. “En el Nombre de la Ley” permite trabajar con proyectos basados en normas reales de la provincia y, desde este mes, también ofrece la posibilidad de competir por distintos premios.
La propuesta fue impulsada por la Honorable Legislatura de Tucumán junto a Tucumán Videojuegos Cooperativa y busca acercar a los jóvenes al funcionamiento del Poder Legislativo a través de una experiencia interactiva. La convocatoria comenzó el 1 de septiembre y continuará hasta el 1 de noviembre.
Un videojuego para entender cómo se hacen las leyes
En “En el Nombre de la Ley”, los jugadores asumen el rol de un legislador y avanzan por distintas etapas de un proyecto. La experiencia incluye 10 leyes reales de Tucumán y propone conocer una problemática, consultar a la ciudadanía, trabajar sobre un borrador y llevarlo hasta la Legislatura.
Entre los temas que aparecen dentro del juego están la Ley de Promoción Audiovisual, la incorporación de inteligencia artificial para docentes y la transformación de la ruta de San Javier en la ruta Mercedes Sosa.
El videojuego se puede descargar de manera gratuita en dispositivos móviles con Android e iOS. Además, el proyecto tiene previsto llegar a las escuelas secundarias de la provincia como material didáctico.
Quiénes pueden sumarse
La propuesta está dirigida a estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas de Tucumán de entre 13 y 19 años. La inscripción es gratuita y, para los menores de 18, requiere la autorización de un adulto responsable.
La dinámica es sencilla: primero hay que descargar el videojuego y completar las leyes disponibles. Según el avance, la aplicación entrega distintos certificados:
Bronce: 3 leyes completadas.
Plata: 6 leyes completadas.
Oro: 10 leyes completadas.
El certificado Bronce es el nivel mínimo requerido. Una vez obtenido, el estudiante debe completar el formulario oficial y adjuntar una captura de pantalla donde pueda verse el certificado dentro de la aplicación.
Tras la verificación de los datos, la organización asignará un número único de participación, que será informado a través del medio de contacto registrado.
Qué premios se pueden ganar
El certificado obtenido define el premio por el que participa cada estudiante: Bronce, 20 auriculares inalámbricos; Plata, 20 parlantes portátiles; y Oro, 10 tablets.
Los ganadores deberán mostrar el certificado directamente desde la aplicación al momento de retirar el premio. La captura enviada en el formulario funciona como acreditación inicial, pero no reemplaza la verificación dentro del videojuego.
Un proyecto que también llegará a las aulas
“En el Nombre de la Ley” forma parte del crecimiento de la industria de videojuegos en Tucumán. La comunidad de desarrolladores trabaja en la provincia desde 2018 y actualmente reúne alrededor de ocho o nueve estudios.
El proyecto también apunta a incorporar el videojuego como material didáctico en las escuelas secundarias, con contenidos vinculados al funcionamiento del Poder Legislativo.
Hay tiempo hasta el 1 de noviembre para completar las leyes, conseguir un certificado y registrarse. Una partida puede terminar con algo más que una pantalla superada: una primera aproximación a cómo se construyen las leyes que forman parte de la vida cotidiana.
Post Instagram