Qué sucede cuando dejamos que la IA decida por nosotros

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Ni ciencia ficción ni apocalipsis, ¿cuál es el riesgo real de su uso? El análisis de un consultor.

USO. La verdadera encrucijada de la tecnología parece ser cuánta autonomía decidimos cederle a una máquina.
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Por Ariane Armas Hace 4 Hs

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