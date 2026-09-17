SociedadTecnología Qué sucede cuando dejamos que la IA decida por nosotros Ni ciencia ficción ni apocalipsis, ¿cuál es el riesgo real de su uso? El análisis de un consultor. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL USO. La verdadera encrucijada de la tecnología parece ser cuánta autonomía decidimos cederle a una máquina. Por Ariane Armas Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Mark ZuckerbergInteligencia ArtificialOpenAI Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El investigador que renunció a Anthropic puso fecha al momento en que la IA podría volverse peligrosa Lo más popular Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera Boca clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana tras resistir ante San Pablo Tablets, parlantes y auriculares: el concurso para estudiantes que lleva las leyes a un videojuego Redes sociales y ansiedad: un experimento argentino midió su impacto en estudiantes universitarios Ranking notas premium Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias Crímenes múltiples en Tucumán: el triple homicidio que horrorizó a Villa Chicligasta y que guarda similitudes con el caso Barreda Acuerdo por la presidencia de la UCR en Tucumán y dos diputados con Karina Milei Entró en vigencia la reforma de la Cámara Federal: funcionará en dos salas y prevé un sexto vocal Qué sucede cuando dejamos que la IA decida por nosotros