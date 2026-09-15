Boletín Oficial

Entró en vigencia la reforma de la Cámara Federal: funcionará en dos salas y prevé un sexto vocal

La Ley 27.821 quedó promulgada; mientras se gestionan los fondos para el nuevo magistrado, el tribunal operará con un presidente común.

La Cámara podría tener un nuevo vocal si se adecúa el presupuesto.
La Cámara podría tener un nuevo vocal si se adecúa el presupuesto.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 54 Min

Resumen para apurados

  • Entró en vigencia la Ley 27.821 que reforma la Cámara Federal de Tucumán para que funcione en dos salas y sume un sexto vocal, buscando agilizar su labor judicial.
  • Promulgada vía Boletín Oficial, la norma establece que el tribunal operará temporalmente con un presidente común mientras se gestionan los fondos para designar al nuevo magistrado.
  • La división en dos salas y la futura incorporación del sexto vocal apuntan a descomprimir la carga laboral y dar mayor celeridad a las causas federales en la región.
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