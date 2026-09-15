Entró en vigencia la reforma de la Cámara Federal: funcionará en dos salas y prevé un sexto vocal

Resumen para apurados
- Entró en vigencia la Ley 27.821 que reforma la Cámara Federal de Tucumán para que funcione en dos salas y sume un sexto vocal, buscando agilizar su labor judicial.
- Promulgada vía Boletín Oficial, la norma establece que el tribunal operará temporalmente con un presidente común mientras se gestionan los fondos para designar al nuevo magistrado.
- La división en dos salas y la futura incorporación del sexto vocal apuntan a descomprimir la carga laboral y dar mayor celeridad a las causas federales en la región.
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