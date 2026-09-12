Cinco claves de la Ficha Limpia que activó el Poder Ejecutivo de Tucumán

Amplio alcance: por los delitos y el rango de funcionarios

El secretario de Gobierno, Raúl Albarracín, tendrá bajo su órbita el Registro Público de Ficha Limpia. “Hoy se cuenta como una herramienta de transparencia, a través de la cual cualquier ciudadano puede verificar y tener, no solamente la información pública, sino la accesibilidad, y poder verificar que esa información sea veraz”, afirmó el dirigente de Concepción. Y agregó: “dentro de las 10 provincias que tienen Ficha Limpia, Tucumán tiene la ley de mayor rigurosidad por el abanico de delitos que abarca y por le los funcionarios que abarca. Abarca desde la cabeza de los poderes hasta el rango de subdirector, lo cual muestra la rigurosidad que tiene nuestra ley”.