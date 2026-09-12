Cinco claves de la Ficha Limpia que activó el Poder Ejecutivo de Tucumán

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo activó en Tucumán el Registro de Ficha Limpia para vetar de cargos y candidaturas a condenados por delitos graves y deudores alimentarios.
- La medida reglamenta la Ley 9.977, aprobada por unanimidad en la Legislatura. El sistema opera vía web mediante declaraciones juradas y cruces con datos del Poder Judicial.
- Con este filtro, Tucumán se suma a las diez provincias con esta norma y aplicará el control a funcionarios y postulantes de cara a los próximos comicios provinciales.
El Gobierno provincial activó el Registro Público de Ficha Limpia, un sistema de consultas vía internet para constatar el estado de situación -habilitado o inhabilitado- de funcionarios con cargos jerárquicos de los tres poderes del Estado y de candidatos a cargos electivos, quienes deberán cumplir con el requisito de no registrar condenas en segunda instancia por delitos dolosos con penas mayores a tres años.
El régimen, que incluye además a los deudores alimentarios, fue presentado en un acto que encabezó el gobernador Osvaldo Jaldo en la Casa de Gobierno, acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo y por su gabinete de funcionarios.
“Esto es un avance importante, no solo porque se la sancionó, se la promulgó y hoy se la pone en funcionamiento, sino porque, como acá se dijo, es una de las leyes de Ficha Limpia más sólidas e importantes a nivel nacional”, afirmó el jefe del Poder Ejecutivo.
Remarcó luego que de los 24 distritos del país, sólo 10 cuentan con una normativa de estas características, y aludió al debate pendiente en el ámbito del Congreso de la Nación, donde la iniciativa de “Ficha Limpia” para el orden federal cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, un debate que tuvo el apoyo del bloque Independencia.
“De esta manera vamos cumpliendo con los compromisos asumidos. La comunidad de Tucumán, con justa razón, nos viene pidiendo y nos viene exigiendo tener candidatos y funcionarios institucionales que realmente no tengan causas pendientes en el Poder Judicial”, desarrolló.
A su vez, advirtió que “si bien tiene una parte electoral, esta es una medida institucional”. “No sólo habla de candidatos y de (dirigentes) electos por la voluntad popular, sino también habla de funcionarios que tienen diferentes roles dentro de los tres poderes del Estado y desde el rango de subdirector hacia arriba”, añadió el jefe del Ejecutivo.
“Hubo unanimidad”
Acevedo, a su turno, rescató el consenso en el ámbito de la Legislatura, con una iniciativa que había sido girada por el propio Jaldo -con la labor de la Fiscalía de Estado, que conduce Gilda Pedicone- y el análisis de otros cinco proyectos de representantes de distintas bancas. “El día que se llevó al recinto, hubo unanimidad, y eso no es casual”, añadió.
A la vez, el vicegobernador remarcó que se contempló la “protección de la familia”. “A diferencia de otras leyes (que rigen en las provincias), quienes estén morosos con su familia, con su pensión alimenticia, no pueden ejercer la función pública”, dijo.
Pedicone remarcó que la Ley de Ficha Limpia que rige en Tucumán enumera una serie de delitos que van desde la más diversa categoría, llegando hasta los abusos sexuales y temas patrimoniales. “Todo el Código Penal está incluido, porque tiene una cláusula que establece las condenas con delitos de más de tres años (de cárcel). Con ese rango evitamos quedarnos con alguna ley o con alguna figura penal que pudiera quedar excluida, y cubre a todos”, dijo la fiscal de Estado.
Para activar la Ficha Limpia, se desarrolló una web (fichalimpia.tucuman.gob.ar) que contiene un sistema de búsqueda a partir del DNI, con una base de datos que se va actualizando a partir de la presentación de declaraciones juradas de funcionarios y de candidatos.
Aún no hay estimaciones sobre el número de excluidos. En el caso de las elecciones, se conocerá una vez que la Junta Electoral cuente con las listas oficializadas y se crucen las declaraciones juradas con la base de datos aportada por el Poder Judicial.
El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, valoró los plazos en los que se activó la Ficha Limpia. “(El gobernador) lo anunció en el inicio de sesiones en la Legislatura de Tucumán; en abril fue promulgada (la norma), y ahora se pone en funcionamiento”, aseveró el monterizo.
Preguntas y respuestas
¿Quiénes están alcanzados por este régimen? “Las personas que se postulen a cargos electivos y las personas que sean designadas en los tres poderes del Estado provincial, municipal, comunal; entes autárquicos y descentralizados; titulares de sociedades del Estado y con participación estatal; interventores; jefes, subjefes y plana mayor de la Policía de la Provincia”, explica el sitio oficial.
¿Cuáles son los delitos que inhabilitan para acceder o permanecer a cargos públicos electivos o de designación? La ley 9.977 incluye diversos capítulos del Código Penal Argentino, pero en síntesis, alcanza a todos los “delitos dolosos previstos con penas igual o superior a los tres años” y “las deudas alimentarias incorporadas en el Registro de Deudores Alimentarios”.
¿Si se dicta una condena, la persona está inhabilitada por el Régimen de Ficha Limpia? “Si existe una sentencia de primera instancia firme, estás inhabilitado. Si hay sentencia de primera instancia apelada, no estás inhabilitado. Si hay sentencia de segunda instancia, estás inhabilitado aunque no esté firme”, explica el sitio del Registro Público.
¿Cuál es el plazo de inhabilitación para los casos alcanzados por la ley 9.977? “Estás inhabilitado hasta la revocación de la condena o hasta el cumplimiento de la pena”, agrega la web.
¿Cómo funciona? “Los postulantes a cargos electivos deben presentar las declaraciones juradas previstas por la ley 9.977 y su reglamentación. Quienes resulten electos deberán presentar una nueva declaración jurada para su incorporación al Registro”, apunta la normativa vigente en la provincia. Y señala que “las personas designadas a cargos en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y entes autárquicos y descentralizados deben presentar la declaración jurada ante la repartición pertinente”.
Amplio alcance: por los delitos y el rango de funcionarios
El secretario de Gobierno, Raúl Albarracín, tendrá bajo su órbita el Registro Público de Ficha Limpia. “Hoy se cuenta como una herramienta de transparencia, a través de la cual cualquier ciudadano puede verificar y tener, no solamente la información pública, sino la accesibilidad, y poder verificar que esa información sea veraz”, afirmó el dirigente de Concepción. Y agregó: “dentro de las 10 provincias que tienen Ficha Limpia, Tucumán tiene la ley de mayor rigurosidad por el abanico de delitos que abarca y por le los funcionarios que abarca. Abarca desde la cabeza de los poderes hasta el rango de subdirector, lo cual muestra la rigurosidad que tiene nuestra ley”.
En elecciones: cómo funcionará el sistema de Ficha Limpia
La directora de Ficha Limpia, Laura Escobar, indicó que la Junta Electoral Provincial (JEP) remitirá las declaraciones juradas al Registro Público Provincial de Ficha Limpia, donde se verificaron las condiciones establecidas por la normativa. “Allí vamos a verificar que esa persona que pretende acceder a ese cargo público electivo esté habilitado. Es decir que no sea deudor alimentario y no posea condenas por los delitos previstos por la ley, y una vez que esté habilitado, lo vamos a informar a la Junta Electoral de que está habilitado o inhabilitado en el caso que corresponda”, sostuvo. Añadió que los electos deberán presentar nuevamente la declaración jurada antes de asumir el cargo.