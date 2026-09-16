Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Resumen para apurados
- Franco Colapinto reveló en un programa español que tiene prohibido eyacular antes de correr en Fórmula 1 para mantener su nivel de testosterona y optimizar su rendimiento.
- La indicación fue dada por Fernando Belasteguín, su gestor deportivo. La confesión ocurrió en el ciclo La Revuelta tras su séptimo puesto en el GP de España con Alpine.
- El piloto argentino suma 27 puntos y se ubica 12° en la tabla general, enfocado en mantener la regularidad y consolidar su permanencia en la máxima categoría.
Franco Colapinto volvió a ser protagonista fuera de las pistas después de conseguir el séptimo puesto en el Gran Premio de España. El piloto argentino de Alpine visitó "La Revuelta", el programa conducido por David Broncano, y sorprendió al revelar una particular restricción que tiene antes de competir en la Fórmula 1.
A lo largo de la entrevista, Colapinto reflejó lo complejo y sacrificado que fue llegar a la Fórmula 1: “Me fui a los 14 de Argentina, me fui a Italia, a correr en un equipo de karting en una fábrica, me fui a vivir ahí un año y después... Sí, en un taller, en una fábrica. Vivía con los mecánicos, armaba los kartings. Y ahí fue donde empezó un poco el camino, y donde empezó el camino hacia la Fórmula 1 y donde se convirtió un poco más en un objetivo”.
También hubo tiempo para mencionar a su padre, Aníbal, uno de los principales sostenes del piloto de Alpine a lo largo de su recorrido europeo: “Hizo un esfuerzo grande para que yo pudiera correr el primer año en Fórmula 4, que es como que tenés que invertir y te tiene que ayudar alguien a la gorra”.
El momento de distensión de Colapinto en la TV española
Durante la charla, Broncano, uno de los presentadores más importantes del prime time de la TV española, realizó una de las preguntas habituales del programa y quiso saber sobre la actividad sexual del argentino durante el último mes. Colapinto explicó que las carreras condicionan ese aspecto de su vida y mencionó una regla que le estableció Fernando Belasteguín, exnúmero uno del mundo de pádel y encargado de su gestión deportiva.
“No, estuve con muchas carreras. Para los deportistas, la testosterona debe ser alta, no podés acabar. En las carreras no podés”, comenzó explicando el argentino.
Luego profundizó sobre la recomendación que recibió. “El que me maneja la parte deportiva, Fernando Belasteguín, dice que está prohibido previo a un fin de semana de carrera o previo a una carrera acabar porque baja la testosterona y rendís menos. Hay que cuidarse”, aseguró Colapinto.
La aparición televisiva llegó después de un positivo fin de semana para el argentino en España. Con su séptimo puesto, sumó nuevos puntos para Alpine y continuó avanzando en el Campeonato Mundial de Pilotos.
Colapinto ocupa actualmente la duodécima posición con 27 puntos y se encuentra a solamente dos unidades de Arvid Lindblad, en una temporada en la que busca seguir consolidándose dentro de la Fórmula 1.