Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

A lo largo de la entrevista, Colapinto reflejó lo complejo y sacrificado que fue llegar a la Fórmula 1: “Me fui a los 14 de Argentina, me fui a Italia, a correr en un equipo de karting en una fábrica, me fui a vivir ahí un año y después... Sí, en un taller, en una fábrica. Vivía con los mecánicos, armaba los kartings. Y ahí fue donde empezó un poco el camino, y donde empezó el camino hacia la Fórmula 1 y donde se convirtió un poco más en un objetivo”.