Orgullo tucumano: el gobernador Jaldo recibió a Victoria Sauze tras la gloria mundial

En este sentido, Sauze puso en valor el acompañamiento gubernamental. “El apoyo del Gobierno en todas las provincias es fundamental para cualquier deportista, porque el esfuerzo que hay por detrás es enorme y, a veces, muchísimo más del que se ve”, destacó. “El acompañamiento es fundamental, sobre todo para que los deportistas puedan llegar y participar de las disciplinas por las que tanto entrenan y, quién dice, en un futuro poder obtener resultados. Pero, por sobre todo, tener la oportunidad de poder participar y llevar a cabo la disciplina que practican”, añadió.