Política

Orgullo tucumano: el gobernador Jaldo recibió a Victoria Sauze tras la gloria mundial

La deportista agradeció el reconocimiento y el afecto recibido en Tucumán. “Siempre es un placer recibir tanto amor", resaltó.

Osvaldo Jaldo recibió a Victoria Sauze en Casa de Gobierno.
Osvaldo Jaldo recibió a Victoria Sauze en Casa de Gobierno.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en la Casa de Gobierno de Tucumán a Victoria Sauze para homenajearla tras consagrarse campeona mundial de hockey con Las Leonas.
  • La jugadora formada en Tucumán Rugby integró el plantel que venció a Países Bajos por penales australianos, logrando la tercera estrella mundial para el seleccionado argentino.
  • Las autoridades provinciales distinguieron a Sauze como embajadora turística y ratificaron el compromiso estatal de apoyar el desarrollo del deporte de alto rendimiento.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió a Victoria Sauze, flamante campeona del mundo con Las Leonas en el Campeonato Mundial de Hockey Femenino 2026, disputado en Wavre (Bélgica) y Amstelveen (Países Bajos). La jugadora, surgida de Tucumán Rugby, fue parte del histórico plantel que alcanzó la tercera estrella mundial para el seleccionado tras vencer a Países Bajos por penales australianos.

Victoria Sauze volvió a casa: las fotos del emotivo homenaje en Tucumán Rugby

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Tras el homenaje, Victoria expresó su felicidad por los logros obtenidos. “Estoy muy contenta, un placer estar acá. Soy tucumana, más allá de que hace mucho tiempo deportivamente me demanda estar en otro lugar, pero mi corazón siempre está acá y, obviamente, va a ser el lugar donde voy a volver, no dentro de mucho”, remarcó.

Victoria Sauze volvió a casa: el emotivo homenaje de Tucumán Rugby a su campeona del mundo

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La deportista agradeció el reconocimiento y el afecto recibido en Tucumán. “Siempre es un placer recibir tanto amor y, en este caso, un tan lindo reconocimiento por parte de la Provincia”, dijo. Además, recordó con emoción su arribo. “El cariño de los tucumanos es siempre tremendo. Ya la semana pasada, cuando vine, increíble. Me subí al avión, estaba durmiendo y me desperté con aplausos de la gente en el avión. Fue un lindo recibimiento y reconocimiento, así que imagínate que es un placer enorme”, recordó.

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El respaldo institucional y el rol de los embajadores deportivos

Durante la reunión, las autoridades provinciales destacaron la importancia de impulsar el deporte de alto rendimiento y posicionar a la provincia a través de sus talentos.

En este sentido, Sauze puso en valor el acompañamiento gubernamental. “El apoyo del Gobierno en todas las provincias es fundamental para cualquier deportista, porque el esfuerzo que hay por detrás es enorme y, a veces, muchísimo más del que se ve”, destacó. “El acompañamiento es fundamental, sobre todo para que los deportistas puedan llegar y participar de las disciplinas por las que tanto entrenan y, quién dice, en un futuro poder obtener resultados. Pero, por sobre todo, tener la oportunidad de poder participar y llevar a cabo la disciplina que practican”, añadió.

Por su parte, Inés Frías Silva resaltó la trayectoria de la deportista. “Me siento orgullosa como tucumana, de saber que no solo somos campeones del mundo, sino que una tucumana como Vicky, sobre todo para uno que conoce lo que ha sido su carrera desde chiquitita, viviendo a la vuelta del club, siempre con su palito de hockey en la mano desde muy pequeña, y con el amor y el sacrificio que haya llegado acá”, afirmó.

La funcionaria sumó un reconocimiento especial desde el área turística. “Desde el Gobierno de la Provincia decimos qué lindo que los tucumanos brillen en el mundo. Y a nivel Turismo dijimos: ¿cómo no reconocer a Vicky como una embajadora turística de nuestra provincia?”. Asimismo, remarcó que “a donde ella va, lo primero que le ponen es un micrófono: ¿quién sos?, ¿de dónde sos? Y, bueno, sin dudas que Tucumán está siempre presente”.

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