Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico nacional, el día comenzará con un ambiente frío durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, registrando una temperatura mínima de 7 °C y condiciones de cielo algo nublado. No se pronostican precipitaciones para la jornada, manteniéndose la probabilidad de lluvias en un 0%.