Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles en San Miguel de Tucumán una jornada templada y sin lluvias, con una máxima estimada de 23 °C.
- El día iniciará frío con una mínima de 7 °C y cielo algo nublado, mientras que por la tarde la temperatura ascenderá progresivamente con vientos leves del sudoeste.
- La estabilidad climática permitirá actividades al aire libre por la tarde, aunque se recomienda abrigo liviano para la mañana y noche debido al descenso térmico.
San Miguel de Tucumán se prepara para una jornada de características templadas y estables este miércoles 16 de septiembre de 2026.
De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico nacional, el día comenzará con un ambiente frío durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, registrando una temperatura mínima de 7 °C y condiciones de cielo algo nublado. No se pronostican precipitaciones para la jornada, manteniéndose la probabilidad de lluvias en un 0%.
Pronóstico del clima para Tucumán, por franjas horarias
Madrugada y Mañana: Cielo algo nublado con una temperatura que rondará los 7 °C. Los vientos soplarán leves desde el sector sudoeste (SO) a una velocidad de entre 0 y 2 km/h.
Tarde: Se espera el momento más templado del día, alcanzando una temperatura máxima estimada en 23 °C. El cielo continuará algo nublado y persistirán los vientos leves del sudoeste (0 a 2 km/h).
Noche: Hacia el cierre de la jornada la temperatura descenderá hasta los 19 °C, con cielo algo nublado y un leve cambio en la dirección del viento, que rotará hacia el noreste (NE) con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Las condiciones generales auguran un día sin sobresaltos meteorológicos en la provincia, ideal para planificar actividades al aire libre durante las horas centrales de la tarde, aunque sin descuidar el abrigo liviano para la mañana y la noche.