Crímenes múltiples en Tucumán: el triple homicidio que horrorizó a Villa Chicligasta y que guarda similitudes con el caso Barreda
Un trabajador rural fue condenado por haber provocado la muerte de tres de sus ocho hijos. El penado a perpetua elaboró este cruel plan para poder formalizar su relación con una amante.
Resumen para apurados
- Segundo Antonio Espinoza fue condenado a perpetua en Tucumán por asesinar a tres de sus hijos para intentar formalizar una relación extramatrimonial.
- El trabajador rural ideó el ataque letal en Villa Chicligasta contra parte de su familia y terminó confesando el hecho ante la prensa tras ser descubierto.
- El caso conmocionó a la provincia y permanece en el recuerdo policial como uno de los filicidios múltiples más aberrantes en la historia criminal tucumana.
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