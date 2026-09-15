Política

Acuerdo por la presidencia de la UCR en Tucumán y dos diputados con Karina Milei

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

DE LA LIBERTAD AVANZA. Los diputados Molinuevo y Huesen, con Karina Milei.
DE LA LIBERTAD AVANZA. Los diputados Molinuevo y Huesen, con Karina Milei.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Dirigentes de la UCR acordaron la presidencia partidaria en Tucumán, mientras los diputados Molinuevo y Huesen se reunieron con Karina Milei para consolidar alianzas.
  • El radicalismo tucumano busca reorganizar sus autoridades internas en paralelo al avance territorial y los contactos de La Libertad Avanza con legisladores locales.
  • Los movimientos anticipan un nuevo mapa político en Tucumán, marcado por posibles acuerdos electorales entre el oficialismo nacional y sectores de la oposición provincial.
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Temas Unión Cívica RadicalAgustín Romano NorriMario Gerardo HuesenDimes y diretesLa Libertad AvanzaKarina Milei
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