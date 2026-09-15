Acuerdo por la presidencia de la UCR en Tucumán y dos diputados con Karina Milei

Hace 1 Hs Seguir en
Resumen para apurados
- Dirigentes de la UCR acordaron la presidencia partidaria en Tucumán, mientras los diputados Molinuevo y Huesen se reunieron con Karina Milei para consolidar alianzas.
- El radicalismo tucumano busca reorganizar sus autoridades internas en paralelo al avance territorial y los contactos de La Libertad Avanza con legisladores locales.
- Los movimientos anticipan un nuevo mapa político en Tucumán, marcado por posibles acuerdos electorales entre el oficialismo nacional y sectores de la oposición provincial.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Unión Cívica RadicalAgustín Romano NorriMario Gerardo HuesenDimes y diretesLa Libertad AvanzaKarina Milei
Lo más popular
Ranking notas premium