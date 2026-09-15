Boca clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana tras resistir ante San Pablo

Boca no fue al Morumbí a refugiarse en el 1-0 conseguido en la Bombonera. Durante el arranque hizo exactamente lo contrario. Se plantó en San Pablo, discutió la pelota, presionó arriba y le jugó de igual a igual a un rival obligado a buscar la remontada. Durante varios minutos consiguió algo todavía más valioso que defender la ventaja: evitó que el “Tricolor” pudiera transformar su necesidad y el empuje de su gente en un asedio.