Boca clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana tras resistir ante San Pablo

Resumen para apurados
- Boca Juniors avanzó a semifinales de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 frente a San Pablo en Brasil, haciendo valer el triunfo de la ida para imponerse 2-1 en el global.
- Tras ganar 1-0 en la Bombonera, el Xeneize se adelantó con gol de Leandro Lozano a los 60'. Pese a la igualdad agónica de Domingos Duarte, resistió la presión local.
- Con este resultado, el equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Vasco da Gama en la próxima fase, manteniéndose como serio candidato a ganar el título continental.
Boca no fue al Morumbí a refugiarse en el 1-0 conseguido en la Bombonera. Durante el arranque hizo exactamente lo contrario. Se plantó en San Pablo, discutió la pelota, presionó arriba y le jugó de igual a igual a un rival obligado a buscar la remontada. Durante varios minutos consiguió algo todavía más valioso que defender la ventaja: evitó que el “Tricolor” pudiera transformar su necesidad y el empuje de su gente en un asedio.
El equipo de Rodolfo Arruabarrena mostró personalidad desde el primer minuto. Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes intentaron manejar el mediocampo, Milton Delgado acompañó en la presión y Boca buscó atacar cada vez que recuperó. No hubo un equipo esperando y otro atacando. Al menos durante el comienzo, hubo dos conjuntos dispuestos a discutir la serie golpe por golpe.
Con el correr de los minutos, San Pablo comenzó a imponer su necesidad. Adelantó metros, cargó el área y encontró en Gustavo Santana a su principal amenaza. A los 29 minutos avisó con un cabezazo desviado y, sobre los 38, volvió a ganar por arriba.
La situación más clara llegó antes del descanso. Santana cabeceó prácticamente a quemarropa y Álvaro Montero respondió con una atajada extraordinaria. El colombiano voló por reflejo, alcanzó a desviar la pelota y el travesaño terminó de evitar el gol.
El golpe de Boca
San Pablo salió al segundo tiempo decidido a llevarse por delante al “Xeneize”. Luciano obligó nuevamente a Montero y Santana volvió a quedar cerca. El Morumbí empujaba y Boca atravesaba su momento más complicado.
Hasta que golpeó. A los 60 minutos, Leonel Flores encontró el espacio y Leandro Lozano apareció en ataque. El lateral ingresó al área y definió de zurda, abajo, junto al palo izquierdo de Rafael. El 1-0 significaba mucho más que un gol: con el 2-0 global, San Pablo quedaba obligado a convertir dos veces para forzar los penales.
El local respondió casi inmediatamente y llegó al empate, pero el VAR detectó un fuera de juego milimétrico y anuló el tanto. Arruabarrena movió el banco con los ingresos de Sebastián Villa, Tomás Belmonte, Ángel Romero y posteriormente Enner Valencia. Boca incluso encontró espacios para liquidarlo de contra, aunque no consiguió aprovecharlos.
Siete minutos eternos
Cuando parecía que la clasificación estaba prácticamente asegurada, llegó el último sufrimiento. A los 89 minutos, Artur ejecutó un tiro libre y Domingos Duarte conectó de cabeza para establecer el 1-1.
El árbitro adicionó siete minutos. Entonces desaparecieron los planes. Boca tuvo que rechazar, correr, disputar cada pelota y aferrarse a la ventaja conseguida durante los 180 minutos. San Pablo fue por el milagro empujado por todo el Morumbí, pero no encontró el segundo.
El pitazo final desató el festejo. Boca empató 1-1 en Brasil, ganó 2-1 en el global y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Vasco da Gama.
No fue a esconderse. Primero jugó de igual a igual, después golpeó y, cuando la noche exigió otra cosa, resistió.
Boca salió vivo del Morumbí. Y la Copa todavía tiene su nombre entre los que sueñan.