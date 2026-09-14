Régimen Penal Juvenil en Tucumán: buscan unificar criterios para avanzar con un dictamen

El legislador Leito, en tanto, destacó el trabajo conjunto. Respecto de la figura del supervisor que establece la normativa nacional, mencionó que la duda es qué órgano lo va a implementar. “Si va a quedar en el órgano del Poder Ejecutivo o va a ser parte de una estructura en el Poder Judicial. Lo que nosotros estamos viendo en este momento es la modificación del Código Procesal Penal y cómo damos cumplimiento a cuestiones administrativas en Tucumán para poder dar cumplimiento a esa ley nacional”, cerró.