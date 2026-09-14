Régimen Penal Juvenil en Tucumán: buscan unificar criterios para avanzar con un dictamen
El vicegobernador y autoridades Corte se reunieron junto a legisladores, fiscales y defensores. “Hay que compatibilizar la opinión del Poder Judicial con la opinión del Ministerio de Desarrollo Social”, reconoció Acevedo.
Resumen para apurados
- Autoridades legislativas y judiciales de Tucumán se reunieron hoy para coordinar la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y consensuar un dictamen provincial.
- El diálogo interpoderes busca armonizar la Ley 27.801 nacional con los ministerios locales, tras la baja de imputabilidad a 14 años y la apertura de las primeras causas.
- La reforma del Código Procesal Penal tucumano creará un régimen de ejecución de penas y definirá la supervisión estatal para evitar que la norma quede en letra muerta.
Con el propósito de ir acordando criterios para poder avanzar con una ley de aplicación plena del nuevo Régimen Penal Juvenil (N° 27.801) en Tucumán, con un marco de contención y reinserción social para los adolescentes que delinquen, hubo un nuevo encuentro entre autoridades y miembros de la Legislatura y de la Justicia. “Hay que compatibilizar la opinión del Poder Judicial con la opinión del Ministerio de Desarrollo Social”, reconoció el vicegobernador Miguel Acevedo en diálogo con la prensa.
El presidente de la Legislatura encabezó el encuentro junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Daniel Leiva. También formaron parte de la reunión los vocales Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos; por la Cámara, los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse, Mario Leito y Carolina Vargas Aignasse; por el Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez (titular) y el fiscal Luis Germain; y por el Ministerio Pupilar y de la Defensa, Pablo Cannata, Daniel Plaza y Alejandra Rivas.
El encuentro tuvo como eje avanzar en la adecuación de la normativa provincial a las disposiciones establecidas por la Ley Nacional 27.801. La reunión permitió analizar distintos aspectos vinculados con su aplicación y avanzar en una agenda de trabajo conjunta entre los organismos que intervienen en el sistema penal juvenil.
También estuvieron presentes los jueces penales de Niñas, Niños y Adolescentes Ana María Iacono, Elizabeth Myriam Raddi, Federico Moeykens y Marcos Javier Núñez Campero, además de los funcionarios del Poder Judicial Andrés Garmendia, Marcelo Rubinstein y María Josefina Sánchez.
“En cada reunión que tenemos, con distintas miradas, creo que hay un avance positivo”, declaró Acevedo. Y desarrolló: “la ley nacional, la cual ya está en vigencia y la provincia la está cumpliendo, establece algunas disposiciones que son un poco complejas. Hay que compatibilizar la opinión del Poder Judicial con la opinión del Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de la Defensa también hizo su planteo y su mirada”.
El titular de la Cámara indicó que el objetivo de la adecuación provincial es lograr una ley que sea de aplicabilidad. “En la Legislatura queremos sancionar leyes que, una vez que estén sancionadas y se promulguen, se puedan cumplir y no queden en letra muerta. Esa es la intención de este diálogo amplio y abierto entre los tres poderes del Estado”, dijo.
Adecuación procesal
Gerónimo Vargas Aignasse, en tanto, señaló que vienen avanzando en el proceso para incorporar un régimen especial penal que baja la edad de imputabilidad a 14 años. “Tenemos que hacer una adecuación procesal naturalmente y la creación de un régimen de ejecución de sentencia para menores. Estamos tratando de lo antes posible poder llevar un dictamen unificado y acordado con todos los sectores y sobre todo por los operadores del sistema”, mencionó el presidente de la comisión de Legislación General.
“La idea es que podamos cumplir con la normativa nacional, pero también que podamos desde nuestras normas locales generar las condiciones para que ese menor pueda pagar por el delito cometido, podamos resocializarlo, podamos poner fin a su trayectoria criminal”, recalcó Vergas Aignasse.
El legislador Leito, en tanto, destacó el trabajo conjunto. Respecto de la figura del supervisor que establece la normativa nacional, mencionó que la duda es qué órgano lo va a implementar. “Si va a quedar en el órgano del Poder Ejecutivo o va a ser parte de una estructura en el Poder Judicial. Lo que nosotros estamos viendo en este momento es la modificación del Código Procesal Penal y cómo damos cumplimiento a cuestiones administrativas en Tucumán para poder dar cumplimiento a esa ley nacional”, cerró.