Cuál será el desafío de las escuelas y de las familias ante el nuevo Régimen Penal Juvenil

Padres y tutores

La familia también tendrá una responsabilidad central frente al nuevo escenario. Para Rubinstein, la educación que reciben los adolescentes no puede quedar exclusivamente en manos de las instituciones escolares. “Muchos padres delegan en el colegio la educación, pero la educación de los colegios es algo formal. El cómo deben comportarse, los valores, qué está bien y qué está mal no lo tiene que enseñar el docente en el aula, lo tienen que inculcar las madres y los padres”, sostuvo.