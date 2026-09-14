Dante Sica, economista: “El NOA será uno de los grandes receptores de inversiones”

-La Argentina está en un proceso de transición económica; había una economía altamente regulada y trabada, con restricciones para comprar dólares, con brechas cambiarias, con prohibiciones para exportar y para importar, donde la estructura de precios relativos no daba señales claras para establecer hacia dónde tenía que ir la inversión. Era una economía totalmente cerrada, sin competencia y subsidiada por el Estado. Hoy la Argentina está transicionando a una economía más estable, más orientada y traccionada por las exportaciones, aprovechando un ciclo de comercio internacional inédito para las últimas décadas. Es una economía que se va a apuntalar por la inversión, en la que el consumo va a acompañar, donde los precios se pongan en el verdadero valor de los costos de producción. Por lo tanto, van a cambiar las señales de renta, porque antes esa renta “era importante” porque tenías protección sin competencia y hoy eso cayó. El capital se está redistribuyendo. Obviamente que todas aquellas grandes plataformas que se están integrando a esta demanda mundial están traccionando a los proveedores a su alrededor. Aquellos que estaban más vinculados al mercado interno, que antes no tenían competencia, hoy la tienen, ya sea por las plataformas o por la aparición de nuevos jugadores como el caso de las automotrices chinas. Son sectores que están en proceso de reconversión y en una economía que, al no tener estabilidad macro, tenían poca profundidad financiera, tardan un poco más de tiempo el proceso de readecuación de los nuevos negocios. A eso responde la dicotomía económica. Es lo que llamo dejar de vivir en los promedios. Bajo esta macro conviven cinco Argentina: una federal, que ya no es tan solo el conurbano bonaerense. Estamos en el NOA, que será uno de los grandes receptores de inversiones, y lo que estamos viendo es que el desarrollo se está federalizando de la mano de la energía, de la minería y de las instalaciones para poder hacer base de datos. Hay un gran impulso. De la agricultura, debemos decir que empieza a mejorar la competitividad y el riego se extiende por todo el territorio. Lo mismo pasa con el consumo; no es que cae, sino que se redistribuye. Consumimos más en servicios y los pagamos lo que hay que pagar. Eso hace que se resientan los ingresos disponibles. Tomemos otro dato en cuenta: en 2023 vendíamos 400.000 autos; hoy vendemos 550.000 en el año. Obviamente que ante un ingreso que crece poco, quizás en algunos sectores se resienta, pero se ha redistribuido el nivel de consumo. Tenemos que acostumbrarnos a una Argentina mucho más heterogénea, donde está cambiando la jerarquía productiva, donde sectores que antes traccionaban como los de línea blanca, hoy tenemos actividades como la química y la petroquímica que crecen a dos velocidades. El capital está buscando cuál es el nivel de consumo y los sectores donde la renta de hoy es la que te permite tener un horizonte de mediano plazo.