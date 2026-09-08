"No creamos más seguridad": la jueza Marta Pascual defendió la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires

La realidad del conurbano

En su análisis, Pascual planteó que su labor tiene una doble exigencia. “Por un lado, tengo que escuchar a la víctima. Y por el otro, tengo la obligación de intentar devolverle a la sociedad un chico que no tenga esa agresividad que el encierro potencia”, precisó. Ante los cuestionamientos que la tildan de "garantista" en términos peyorativos, la jueza -quien fue ministra de Familia durante la gobernación de Eduardo Duhalde- respondió con firmeza.