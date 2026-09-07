Seguridad

Nuevo Régimen Penal Juvenil: el objetivo es la educación

La judicialización de los casos debería ser la última instancia.

DESAFÍO. Según Rubinstein, habrá que evitar que la ampliación de la responsabilidad penal termine convirtiéndose en una respuesta automática frente a cualquier conflicto entre adolescentes.
DESAFÍO. Según Rubinstein, habrá que evitar que la ampliación de la responsabilidad penal termine convirtiéndose en una respuesta automática frente a cualquier conflicto entre adolescentes.
Hace 1 Hs

Para Marcelo Rubinstein, uno de los principales desafíos del nuevo Régimen Penal Juvenil será evitar que la ampliación de la responsabilidad penal termine convirtiéndose en una respuesta automática frente a cualquier conflicto entre adolescentes. “En mi opinión, salvo situaciones muy graves, el ingreso al sistema penal no es muy recomendable, sobre todo en casos de chicos de 14 y 15 años”, sostuvo. Aclaró, sin embargo, que eso no significa dejar de denunciar las situaciones, sino establecer criterios claros para determinar cuándo corresponde que intervenga la Justicia.

Cuál será el desafío de las escuelas y de las familias ante el nuevo Régimen Penal Juvenil

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El abogado también cuestionó la utilización del concepto de “resocialización” para referirse a los adolescentes. “Muchas veces se habla de la resocialización de los niños. Eso, a mi criterio, es un error muy grave que deja al descubierto el desconocimiento sobre la parte educativa y el desarrollo psicosocial de los menores. No hay que desconocer que un chico de 14 años no necesita ni puede ser resocializado porque todavía no está socializado. La finalidad que va a tener el Régimen Penal Juvenil es la educación del menor; reencauzar al menor para que complete una educación y pueda salir de ese camino que tal vez lo ha optado porque sus padres se separaron, porque sufre violencia en su casa o en el establecimiento educativo”, afirmó.

Las 10 respuestas clave para entender el Régimen Penal Juvenil

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“Hay que tener en cuenta que muchas veces lo que tienen los chicos son reacciones; no se puede medir con la misma vara la acción violenta de un chico de 14, ni la de uno de 17 o la de un adulto”, concluyó.

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