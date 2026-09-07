Nuevo Régimen Penal Juvenil: el objetivo es la educación

El abogado también cuestionó la utilización del concepto de “resocialización” para referirse a los adolescentes. “Muchas veces se habla de la resocialización de los niños. Eso, a mi criterio, es un error muy grave que deja al descubierto el desconocimiento sobre la parte educativa y el desarrollo psicosocial de los menores. No hay que desconocer que un chico de 14 años no necesita ni puede ser resocializado porque todavía no está socializado. La finalidad que va a tener el Régimen Penal Juvenil es la educación del menor; reencauzar al menor para que complete una educación y pueda salir de ese camino que tal vez lo ha optado porque sus padres se separaron, porque sufre violencia en su casa o en el establecimiento educativo”, afirmó.