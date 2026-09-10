Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil

Resumen para apurados
- Un menor de 14 años fue imputado en Tucumán bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil tras intentar robar una moto en una vivienda de Lomas de Tafí.
- El joven continuará el proceso judicial en libertad luego de que se formalizara la acusación penal por la tentativa de sustracción del vehículo.
- Operadores judiciales expresaron preocupación ante el debut de la norma, temiendo una saturación de causas en el Ministerio Público local.
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