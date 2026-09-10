Seguridad

Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil

El menor fue acusado de intentar robar una moto de una casa de Lomas de Tafí. Continuará el proceso en libertad. Preocupación entre los operadores judiciales.

EL DEBUT. Los penalistas temen que en el Ministerio Público se registre una avalancha de casos por la aplicación del Régimen Penal Juvenil.
EL DEBUT. Los penalistas temen que en el Ministerio Público se registre una avalancha de casos por la aplicación del Régimen Penal Juvenil.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un menor de 14 años fue imputado en Tucumán bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil tras intentar robar una moto en una vivienda de Lomas de Tafí.
  • El joven continuará el proceso judicial en libertad luego de que se formalizara la acusación penal por la tentativa de sustracción del vehículo.
  • Operadores judiciales expresaron preocupación ante el debut de la norma, temiendo una saturación de causas en el Ministerio Público local.
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