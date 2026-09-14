“Juega el balón”: qué dijo el VAR sobre la polémica falta de Arambarri en Atlético Tucumán-River

Resumen para apurados
- Se difundieron los audios del VAR que avalaron la amonestación a Mauro Arambarri en Atlético Tucumán-River, determinando que tocó la pelota antes de impactar a Canelo.
- El local reclamó tarjeta roja por disparidad de criterios tras la expulsión de Nicola. El árbitro VAR Silvio Trucco consideró que el contacto se dio en acción de juego.
- Federico Beligoy defendió la labor arbitral frente a las críticas, en un contexto de constantes debates sobre la unificación de criterios técnicos en el fútbol argentino.
La polémica por la infracción de Mauro Arambarri sobre Alexis Canelo durante el partido entre Atlético Tucumán y River sumó un nuevo capítulo. Se publicaron los audios del VAR de la jugada por la que el “Decano” reclamó la expulsión del volante visitante y quedó expuesto el análisis que llevó a sostener la decisión inicial de Andrés Gariano.
En el campo de juego, Gariano sancionó la infracción y amonestó a Arambarri. Desde Atlético, en cambio, entendieron que la barrida desde atrás merecía tarjeta roja y reclamaron una revisión de la acción, que se convirtió en uno de los principales focos de discusión del encuentro.
Desde la cabina VOR, Silvio Trucco revisó las imágenes y consideró que no había elementos para modificar la sanción tomada por el árbitro principal.
“La pierna pasa, juega el balón y después el contacto. Confirmo la amonestación. Juega el balón con la pierna izquierda y con la pierna derecha está en recobro y lo choca”, se escucha decir a Trucco durante la comunicación con Gariano.
AnÃ¡lisis de la cabina VOR. Audios que reflejan lo que realmente sucediÃ³ en At.TucumÃ¡n vs. River.— Federico Beligoy (@FedericoBeligoy) September 14, 2026
Quisieron instalar otra falacia contra el Arbitraje Argentino. Muchos operadores intentando instalar una realidad que no existiÃ³.
Pero los audio hablan y la verdad tambiÃ©n! pic.twitter.com/18UmJt7hbJ
De esta manera, el VAR interpretó que Arambarri alcanzó primero la pelota con su pierna izquierda y que el contacto posterior con Canelo se produjo con la otra pierna mientras completaba el movimiento. Bajo ese análisis, no recomendó una revisión en campo y se mantuvo la tarjeta amarilla.
La acción había provocado una fuerte reacción en el banco de Atlético, sobre todo porque minutos antes Franco Nicola había sido expulsado por una infracción que el propio Julio César Falcioni consideró merecedora de tarjeta roja. El reclamo del entrenador estuvo centrado, principalmente, en lo que entendió como una diferencia de criterio entre ambas jugadas.
El fuerte mensaje de Beligoy
La publicación de los audios estuvo acompañada por un mensaje de Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje, quien salió al cruce de las críticas que generó la actuación arbitral.
“Análisis de la cabina VOR. Audios que reflejan lo que realmente sucedió en At. Tucumán vs. River. Quisieron instalar otra falacia contra el Arbitraje Argentino. Muchos operadores intentando instalar una realidad que no existió. Pero los audios hablan y la verdad también”, escribió Beligoy junto al video.