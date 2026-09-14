“Juega el balón”: qué dijo el VAR sobre la polémica falta de Arambarri en Atlético Tucumán-River

La polémica por la infracción de Mauro Arambarri sobre Alexis Canelo durante el partido entre Atlético Tucumán y River sumó un nuevo capítulo. Se publicaron los audios del VAR de la jugada por la que el “Decano” reclamó la expulsión del volante visitante y quedó expuesto el análisis que llevó a sostener la decisión inicial de Andrés Gariano.