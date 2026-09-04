Seguridad

Las 10 respuestas clave para entender el Régimen Penal Juvenil

Desde mañana comenzará a regir el nuevo marco legal que establece la responsabilidad penal desde los 14 años. El juez Federico Moeykens explica los principales cambios, qué conductas pueden llevar a un adolescente ante la Justicia y por qué considera clave la “alfabetización legal” en las familias y las escuelas.

CAMBIO. Los adolescentes, con la vigencia de nueva norma, serán punibles a partir de los 14 años.
CAMBIO. Los adolescentes, con la vigencia de nueva norma, serán punibles a partir de los 14 años.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • Desde mañana regirá en Tucumán el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la punibilidad a los 14 años para procesar delitos adolescentes, según detalló el juez Moeykens.
  • La reforma redefine las conductas que llevan a un menor ante los tribunales y reemplaza el marco previo con pautas específicas de procesamiento judicial para adolescentes.
  • Especialistas consideran clave promover la alfabetización legal en familias y escuelas para prevenir infracciones y adaptar la sociedad al nuevo paradigma penal juvenil.
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