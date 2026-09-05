Patricia Bullrich celebró la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil: “Se terminó la impunidad”

Resumen para apurados
- Patricia Bullrich celebró la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina, al considerar que termina con la impunidad en delitos graves cometidos por menores.
- La nueva normativa reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y fija condenas de hasta 15 años de prisión para adolescentes que cometan delitos tipificados como graves.
- La medida reconfigura el sistema de justicia penal argentino y prioriza a las víctimas, abriendo un nuevo escenario judicial ante las infracciones penales juveniles.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó este sábado la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil y consideró que el cambio marca un nuevo escenario frente a los delitos cometidos por adolescentes.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la ex ministra de Seguridad sostuvo que, a partir de ahora, “no importa la edad” para responder ante la Justicia cuando se comete un delito.
La reforma establece que los adolescentes de entre 14 y 16 años pueden ser responsabilizados penalmente por determinados delitos, mientras que las condenas podrán alcanzar un máximo de 15 años.
“Desde hoy no importa la edad: si delinquis, las pagás”, escribió Bullrich, al celebrar la puesta en marcha del nuevo régimen.
La senadora defendió la modificación y cuestionó el sistema anterior. Según planteó, durante años la edad de los autores de determinados delitos funcionó como una barrera para la aplicación de sanciones. “Se terminó la excusa de la edad para delinquir”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que quienes cometan delitos graves deberán asumir las consecuencias de sus actos. “El que roba, mata o lastima, responde por lo que hace”, expresó.
Bullrich también apuntó contra quienes cuestionan la reforma y remarcó que, a su entender, el nuevo régimen pone el foco en quienes sufrieron los delitos. “La Ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes”, señaló.
Finalmente, la titular del bloque libertario en el Senado insistió en que el cambio representa el fin de una etapa que calificó de impunidad y dedicó un mensaje a las familias de las víctimas. Para ellas, afirmó, comienza una nueva instancia en la búsqueda de justicia.
DESDE HOY NO IMPORTA LA EDAD: SI DELINQUÍS, LAS PAGÁS.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 5, 2026
Entró en vigencia el Régimen Penal Juvenil.
Se terminó la excusa de la edad para delinquir. El que roba, mata o lastima, responde por lo que hace.
Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad. Hoy empieza a…