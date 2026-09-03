Régimen Penal Juvenil en Tucumán: ¿qué cambia para los adolescentes que delinquen?

1- Los seis menores acusados de los homicidios de Rodrigo Joaquín Ibarra (ocurrido en enero durante un asalto) y de Pedro Solano Vargas (registrado en una casa de Tafí Viejo en abril) deberían estar privados de la libertad en un centro de detención, a la espera del juicio, en el que no podrían recibir una pena superior a los 15 años. En la práctica, eso ya ocurre, ya que Tucumán es una de las pocas provincias del país que creó un sector dentro del penal de Benjamín Paz para alojar adolescentes. La principal diferencia sería que los acusados podrían tener la posibilidad de salir temporalmente del establecimiento para cursar sus estudios.