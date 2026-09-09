Israel se mete en el tablero diplomático por Malvinas

Ayer, ante la Cámara de los Comunes, la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, Kirsty McNeill, afirmó que su país aspira a sostener una relación “moderna y constructiva” con la Argentina de Javier Milei”. Pero, aclaró, esa voluntad de diálogo no implica un cambio en la postura histórica de Londres: “Reino Unido respalda los ‘derechos democráticos’ de sus habitantes como su propia soberanía sobre el territorio”. Para ello, la funcionaria se apoyó en el referendo de 2013, en el que el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de continuar bajo administración británica. Argentina disputa la validez de ese referendo porque considera que los habitantes actuales de las Malvinas constituyen una población implantada a partir de la invasión británica de 1833.