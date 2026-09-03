Uno por uno: los proyectos que Milei enviará al Congreso para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas

Resumen para apurados
- Javier Milei anunció este jueves por cadena nacional que enviará al Congreso leyes para reforzar la soberanía sobre Malvinas y defender los recursos naturales.
- La medida surge ante el avance del proyecto petrolero británico Sea Lion en el archipiélago y tras recientes declaraciones de Donald Trump sobre la disputa territorial.
- El plan prevé crear una base naval en Tierra del Fuego y endurecer sanciones a firmas foráneas, sentando un nuevo marco jurídico para resguardar recursos estratégicos.
Javier Milei anunció esta noche, a través de una cadena nacional, que enviará al Congreso un paquete de proyectos destinado a reforzar la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. El Presidente también anticipó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y el endurecimiento de las sanciones contra empresas extranjeras que operen en el territorio.
Milei estuvo acompañado por todo su Gabinete al momento del discurso, en el que volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda del Gobierno.
“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, afirmó el Presidente al iniciar su comunicado.
A continuación, explicó que el reclamo diplomático no resulta suficiente y planteó la necesidad de utilizar todas las herramientas disponibles para defender los intereses argentinos.
“Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, sostuvo.
En esa línea, agregó: “Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”.
Cómo volvió Malvinas a la agenda
La cuestión Malvinas volvió a instalarse con fuerza el 31 de agosto, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado en la Oficina Oval sobre una eventual revisión de la posición de neutralidad de su país en la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
Trump respondió que revisa todas las posiciones y que esa era “solo una de muchas”. Sus declaraciones se produjeron en un contexto de presiones de Washington a Londres para que incremente su inversión en defensa dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Las declaraciones del mandatario estadounidense generaron una respuesta del Reino Unido y de la administración británica de las islas, que ratificaron la soberanía británica sobre el archipiélago y el respaldo al derecho de autodeterminación de sus habitantes.
El debate coincidió, además, con la discusión en Londres sobre el acuerdo con Mauricio por el archipiélago de Chagos, un antecedente que la Argentina citó en relación con una controversia territorial resuelta por medios pacíficos.
En paralelo, avanzaba el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration habían comunicado en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para la primera etapa de desarrollo del yacimiento.
La Cancillería argentina rechazó esa iniciativa al considerar que se trata de una explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa de soberanía.
En ese escenario, Milei anunció la cadena nacional para referirse a la cuestión Malvinas.
Punto por punto, las medidas que anunció Milei
- Firmará un decreto para agilizar los procedimientos de la Ley 26.659 contra empresas que extraigan petróleo en el territorio bajo ocupación británica.
- Apunta a la creación de un mecanismo de detección temprana e intercambio de información para facilitar sanciones contra empresas, accionistas, directores y proveedores involucrados.
- Aquellas compañías que operen directa o indirectamente en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina quedarán inhabilitadas para actuar en territorio argentino.
- Ampliará el presupuesto del Ministerio de Defensa con el objetivo de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego y fortalecer las capacidades en telecomunicaciones.
- Enviará un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y buscará que tenga tres ejes:
Endurecer las sanciones contra empresas con operaciones no autorizadas, incluyendo proveedores, con posibilidad de juicio en ausencia.
Crear el Consejo de Seguridad Nacional, que articulará Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
Otorgar al Consejo facultades para responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a amenazas a la seguridad nacional.