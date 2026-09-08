Gran Bretaña busca una relación “constructiva” con Argentina, pero ratifica su postura sobre Malvinas

Resumen para apurados
- En Londres, la secretaria británica Kirsty McNeill propuso a Argentina una relación constructiva basada en intereses comunes, aunque ratificó la soberanía sobre Malvinas.
- La declaración surge tras los dichos de Donald Trump sobre evaluar su postura y las recientes sanciones del gobierno de Milei contra petroleras que operan en las islas.
- Londres busca sostener el statu quo y su alianza con Washington, mientras el reclamo argentino sumará tensiones diplomáticas y legales por la explotación hidrocarburífera.
Gran Bretaña intentó bajar el tono de la tensión diplomática con la Argentina, aunque sin modificar su posición histórica sobre las Islas Malvinas. Ante la Cámara de los Comunes, la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, afirmó que el Reino Unido aspira a sostener una relación “moderna y constructiva” con el gobierno de Javier Milei, basada en intereses compartidos.
“El Reino Unido quiere seguir manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina, con respecto a un rango de intereses compartidos”, sostuvo la funcionaria durante su presentación ante los legisladores británicos.
Sin embargo, dejó en claro que esa voluntad de diálogo no implica ningún cambio en la postura de Londres sobre la soberanía del archipiélago. “No hay duda” sobre el compromiso británico con las Islas Malvinas, afirmó, al remarcar que el Reino Unido respalda los derechos democráticos de sus habitantes y su propia soberanía sobre el territorio.
La funcionaria también sostuvo que el futuro de las islas debe quedar en manos de sus habitantes. Como argumento, recordó el referéndum realizado en 2013, en el que el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de continuar bajo administración británica.
El respaldo de Estados Unidos
Durante su intervención, McNeill también puso el foco en la relación estratégica entre Londres y Washington. “Estados Unidos es nuestro aliado más cercano. Ellos tampoco tienen ninguna duda sobre nuestro apoyo inquebrantable a los isleños”, señaló.
La referencia adquiere especial relevancia por las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien dejó abierta la posibilidad de revisar la posición de su país respecto de la soberanía de las Malvinas.
“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, había expresado Trump al ser consultado sobre la cuestión.
Sus palabras generaron repercusiones en Buenos Aires y fueron seguidas por nuevas medidas del Gobierno de Milei para reforzar el reclamo argentino sobre el archipiélago.
Las medidas de Milei contra las petroleras
En ese contexto, el Gobierno argentino anunció que sancionará a compañías petroleras que operen en las Islas Malvinas sin autorización del Estado nacional. El Ejecutivo, además, denunció a empresas que buscan avanzar con proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos en el territorio cuya soberanía reclama la Argentina.
La Casa Rosada sostiene que esas actividades se realizan de manera ilegítima y que las empresas involucradas no cuentan con autorización ni concesión otorgada por el Estado argentino.