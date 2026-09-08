Gran Bretaña busca una relación “constructiva” con Argentina, pero ratifica su postura sobre Malvinas

Gran Bretaña intentó bajar el tono de la tensión diplomática con la Argentina, aunque sin modificar su posición histórica sobre las Islas Malvinas. Ante la Cámara de los Comunes, la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, afirmó que el Reino Unido aspira a sostener una relación “moderna y constructiva” con el gobierno de Javier Milei, basada en intereses compartidos.