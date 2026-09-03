Trump puso en duda su apoyo al Reino Unido por las Malvinas y lanzó duros reproches contra Londres

“Tu país no está yendo bien. No olvides que obtiene un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme”, afirmó el mandatario. Según relató, el pedido de colaboración fue directo. “Le pregunté a tu ex líder: ‘¿Por qué no enviaste un par de barcos?’. Me dijo que no tenían y fue bastante triste todo el asunto”, agregó. Al ser consultado sobre si esa actitud le había generado un resentimiento personal, Trump fue esquivo pero contundente: “No me sentí herido... Lo llamo un proceso de aprendizaje”.