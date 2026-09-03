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Trump puso en duda su apoyo al Reino Unido por las Malvinas y lanzó duros reproches contra Londres

El presidente estadounidense recordó el conflicto de 1982, pero evitó respaldar la soberanía británica ante un eventual reclamo argentino.

Donald Trump habló sobre el vínculo con Inglaterra.
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Donald Trump evitó respaldar al Reino Unido por las Malvinas ante GB News, reprochando a Londres su falta de cooperación militar pasada en el estrecho de Ormuz.
  • Trump calificó a las islas como un asunto "muy lejano" y recordó la negativa británica de enviar buques a Medio Oriente. Londres respondió ratificando su soberanía.
  • Las declaraciones reabren el debate diplomático y generan fuerte expectativa en el gobierno argentino de Javier Milei antes de un mensaje oficial sobre el archipiélago.
Resumen generado con IA

En una entrevista que sacudió el tablero diplomático entre Washington y Londres, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó distancia de la histórica alianza con el Reino Unido al ser consultado sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Sus declaraciones, brindadas a la cadena británica "GB News", no solo reabrieron la discusión sobre el archipiélago, sino que desnudaron un profundo malestar del líder republicano por la falta de cooperación militar británica en conflictos recientes.

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La entrevista cobró especial relevancia en la Argentina, ya que se produjo en la antesala de un esperado mensaje por cadena nacional del presidente Javier Milei, quien mantiene un fuerte hermetismo sobre posibles novedades en el reclamo de soberanía.

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El reproche por Irán: “No estuvieron allí para ayudarme”

El eje central de la crítica de Trump giró en torno a la capacidad de defensa del Reino Unido y su reticencia a colaborar en operaciones estratégicas durante su mandato, específicamente en el estrecho de Ormuz. Trump recordó haber solicitado apoyo a la OTAN y al liderazgo británico de aquel entonces, obteniendo una respuesta que calificó de decepcionante.

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“Tu país no está yendo bien. No olvides que obtiene un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme”, afirmó el mandatario. Según relató, el pedido de colaboración fue directo. “Le pregunté a tu ex líder: ‘¿Por qué no enviaste un par de barcos?’. Me dijo que no tenían y fue bastante triste todo el asunto”, agregó. Al ser consultado sobre si esa actitud le había generado un resentimiento personal, Trump fue esquivo pero contundente: “No me sentí herido... Lo llamo un proceso de aprendizaje”.

Malvinas: entre el recuerdo de 1982 y la evasión

El momento de mayor tensión para la audiencia británica ocurrió cuando la presentadora Bev Turner le preguntó explícitamente si Estados Unidos respaldaría a Londres ante un nuevo reclamo soberano por parte de Argentina. Trump, lejos de ratificar el alineamiento automático, optó por una respuesta ambigua cargada de pragmatismo geográfico.

Evocó el conflicto bélico de 1982, admitiendo que lo siguió con atención. “Estuve allí cuando fue la primera guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (el Reino Unido) se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”, dijo. Esta referencia a la distancia geográfica y el carácter de "asunto lejano" fue interpretada como una señal de desapego frente a las obligaciones de defensa mutua.

La respuesta desde Londres no se hizo esperar. La ministra laborista Anna Turley reafirmó la postura oficial ante la misma señal de noticias: “Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas”, sentenció, intentando cerrar la brecha abierta por el estadounidense.

Expectativa y hermetismo en la Casa Rosada

Las declaraciones de Trump funcionan como un telón de fondo de alta intensidad para el gobierno de Javier Milei. Desde la Casa Rosada se impuso una estricta orden de silencio sobre el contenido del discurso que el mandatario brindará a las 21. La información fue manejada en un círculo extremadamente cerrado que incluye a los equipos de Cancillería, liderados por Pablo Quirno, y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), bajo la dirección de Cristian Auguadra.

El misterio se acrecentó tras conocerse reuniones de último momento y la presencia en Balcarce 50 de un empresario británico cuya identidad y motivos de visita se mantienen bajo reserva. 

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