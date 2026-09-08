Milei vuelve a la carga por la reforma electoral en el Senado: 10 claves del proyecto de la Casa Rosada

Graglia mencionó que sin este instrumento los partidos minoritarios en grandes frentes quedarían supeditados a las decisiones de las dirigencias principales sin posibilidad de disputar espacios, por eso es que el PRO y la UCR se plantearon en contra. En el caso del peronismo, a su vez, señaló que hay una marcada fragmentación a nivel nacional y en las provincias, y que la supresión de las PASO les resta una herramienta para dirimir liderazgos. “La clave para el oficialismo es que los demás no se junten”, dijo, y señaló que la suma de sectores antimileistas supera la base del oficialismo, según estudios.