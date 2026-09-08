Política

Malvinas: el Gobierno prepara nuevas sanciones y definió que Quirno y Presti viajen a Tierra del Fuego

La reunión encabezada por Karina Milei tuvo como eje las nuevas medidas en defensa de la soberanía de las islas y el avance de la base naval en el sur.

Malvinas: el Gobierno prepara nuevas sanciones y definió que Quirno y Presti viajen a Tierra del Fuego
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional definió este martes nuevas sanciones a petroleras en Malvinas y el viaje de ministros a Tierra del Fuego para avanzar con una base naval soberana.
  • La mesa política encabezada por Karina Milei coordinó medidas tras denunciar a firmas que operan sin aval argentino y ratificó el financiamiento estatal para el Polo Logístico.
  • Los ministros Quirno y Presti viajarán el viernes al sur para acelerar las obras que integrarán el Presupuesto, consolidando la presencia geopolítica y la agenda oficial.
Resumen generado con IA

La mesa política del Gobierno nacional se reunió esta tarde para ultimar detalles de las medidas anunciadas en defensa de la soberanía de las Islas Malvinas y mantener el control de la agenda oficial. 

El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la presencia excepcional de los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Carlos Presti (Defensa).

La reunión se extendió por poco menos de dos horas y estuvo atravesada por dos de los principales anuncios realizados por la administración libertaria: las sanciones a empresas internacionales que operan en las islas sin autorización y el financiamiento de una base naval integrada en el sur del país.

Quirno expuso sobre las próximas empresas internacionales que serán sancionadas por operar en las islas sin autorización. Esta mañana, el Gobierno avanzó, a través de la Procuración del Tesoro, contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Base naval y Polo Logístico en la Patagonia

A su turno, Presti presentó los detalles del financiamiento para la base naval y explicó los pormenores del proyecto, que incluye al Polo Logístico en la Patagonia.

Durante el intercambio se resolvió, además, que ambos funcionarios viajen este viernes a Tierra del Fuego para recorrer la zona y acelerar la obra.

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno anunció que los fondos para la base naval integrada en el sur estarán contemplados en el Presupuesto Nacional para el próximo año.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que la construcción será financiada exclusivamente por la Argentina. “No hay ningún acuerdo con los Estados Unidos al respecto, ningún apoyo de ninguna índole”, aclaró durante la habitual conferencia de los martes.

Quiénes participaron de la reunión

Además de Karina Milei, participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

A días de la cadena, el oficialismo realizó una evaluación sobre la repercusión del mensaje en las redes sociales y celebró el alcance que tuvo en la sociedad. A partir de ese análisis, comenzó a trabajar en extender su impacto y confía en que los próximos movimientos legislativos permitirán mantener la atención sobre el tema.

“En términos de difusión estuvo a la altura de las medidas más populares anunciadas”, expresó una fuente que supervisó las interacciones, las reproducciones, el alcance y las audiencias.

La agenda del Congreso

En paralelo, el Gobierno ya tiene definida parte de la agenda legislativa para los próximos días. El cronograma contempla la presentación del Presupuesto 2027 el 15 de septiembre y la habilitación del debate por la reforma laboral en el Senado para esa misma fecha.

También permanecen entre los pendientes de la Cámara Alta el dictamen por el Super RIGI, en plena negociación con los aliados por el articulado, además de las leyes de Hojarasca e Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Según supo el sitio Infobae, Bullrich y Menem realizaron un repaso de los proyectos que se encuentran en tratamiento en ambas cámaras. En tanto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, informó sobre los distintos convenios viales firmados con las diferentes provincias.

Para la presentación del Presupuesto, el mandatario tiene previsto reunir nuevamente a diputados y senadores de La Libertad Avanza con el objetivo de despejar dudas y enfatizar en la importancia de la medida, una práctica que puso en vigencia para determinadas sesiones claves en el Congreso.

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