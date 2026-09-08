Malvinas: el Gobierno prepara nuevas sanciones y definió que Quirno y Presti viajen a Tierra del Fuego

Quiénes participaron de la reunión

Además de Karina Milei, participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.