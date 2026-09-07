Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital "se pierde"
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Resumen para apurados
- En Tucumán, el exintendente Germán Alfaro afirmó recientemente que el oficialismo perderá la Capital si Rossana Chahla es candidata, al sostener sus críticas electorales.
- Alfaro reafirmó sus dichos pasados y aclaró que la eventual postulación de su sucesora municipal dependerá exclusivamente de la decisión política del gobernador tucumano.
- El posicionamiento de Alfaro tensa el escenario político tucumano y anticipa una dura disputa electoral por el control territorial de San Miguel de Tucumán.
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