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Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital "se pierde"

El ex intendente aclaró que la postulación de su sucesora es "decisión del gobernador". "Pero lo que dije en su momento, lo sostengo", reafirmó.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, el exintendente Germán Alfaro afirmó recientemente que el oficialismo perderá la Capital si Rossana Chahla es candidata, al sostener sus críticas electorales.
  • Alfaro reafirmó sus dichos pasados y aclaró que la eventual postulación de su sucesora municipal dependerá exclusivamente de la decisión política del gobernador tucumano.
  • El posicionamiento de Alfaro tensa el escenario político tucumano y anticipa una dura disputa electoral por el control territorial de San Miguel de Tucumán.
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