La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: "No ganó ni en su barrio"

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Resumen para apurados
- Funcionarios de San Miguel de Tucumán cruzaron al exintendente Germán Alfaro tras sus críticas a la gestión de Rossana Chahla, recordándole su derrota electoral.
- Luciano Chincarini y Christian Rodríguez desestimaron las declaraciones de Alfaro al calificarlas como meros anhelos sin sustento en la realidad política local.
- El cruce verbal reaviva la polarización política en la capital tucumana y anticipa una temprana disputa por el armado electoral rumbo a los comicios de 2027.
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