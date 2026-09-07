Política

La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: "No ganó ni en su barrio"

Chincarini consideró un "muy buen augurio" las manifestaciones del ex intendente. "Es más un anhelo que una realidad política", agregó Christian Rodríguez.

FUNCIONARIO MUNICIPAL. Chincarini integra el gabinete municipal de Rossana Chahla.
FUNCIONARIO MUNICIPAL. Chincarini integra el gabinete municipal de Rossana Chahla.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Funcionarios de San Miguel de Tucumán cruzaron al exintendente Germán Alfaro tras sus críticas a la gestión de Rossana Chahla, recordándole su derrota electoral.
  • Luciano Chincarini y Christian Rodríguez desestimaron las declaraciones de Alfaro al calificarlas como meros anhelos sin sustento en la realidad política local.
  • El cruce verbal reaviva la polarización política en la capital tucumana y anticipa una temprana disputa por el armado electoral rumbo a los comicios de 2027.
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