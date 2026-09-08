Google ahora te ayuda a estudiar: cuestionarios, resúmenes y ejercicios paso a paso

Resumen para apurados
- Google lanzó globalmente nuevas herramientas de IA en su buscador para ayudar a los estudiantes a generar resúmenes, cuestionarios y resolver ejercicios paso a paso.
- Las funciones integradas en Google Lens y Modo IA procesan fotos de apuntes manuscritos o diapositivas para crear guías de estudio y visualizaciones interactivas.
- Disponibles inicialmente en inglés y con despliegue progresivo en español, estas opciones buscan transformar el buscador en una plataforma activa de aprendizaje.
Preparar un parcial puede empezar con una foto de los apuntes. Google comenzó a sumar nuevas funciones de IA pensadas para quienes estudian: el buscador podrá armar cuestionarios, generar resúmenes, crear visualizaciones y explicar ejercicios paso a paso a partir de una consulta o de materiales propios.
La idea es que la búsqueda deje de ser solamente un lugar para encontrar información y también pueda servir para practicar, ordenar contenidos y entender temas difíciles. Algunas herramientas ya están disponibles en inglés y otras se desplegarán durante las próximas semanas.
De tus apuntes a un resumen para estudiar
Una de las funciones más útiles para estudiantes permite trabajar directamente con materiales propios. Por ejemplo, se podrá subir una foto de apuntes manuscritos junto con las diapositivas de una clase y pedirle al Modo IA que identifique los conceptos principales y genere un resumen.
También será posible utilizar esos materiales para crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo u otros archivos que ayuden a organizar el estudio.
Eso puede servir para pasar de varias fuentes desordenadas a una guía más clara antes de empezar a repasar.
Google puede crear cuestionarios para practicar
Otra herramienta permite generar cuestionarios personalizados sobre diferentes materias.
El estudiante puede pedir preguntas sobre un tema concreto y responderlas directamente desde el buscador. Cada ejercicio incluye explicaciones y enlaces para profundizar cuando una respuesta no queda clara.
Google también incorporó prácticas para exámenes como SAT, GRE, LSAT, aunque estos últimos están principalmente orientados al sistema educativo estadounidense.
Los cuestionarios ya comenzaron a estar disponibles gratis y globalmente en inglés.
Una foto del ejercicio y una explicación paso a paso
Google Lens también sumará funciones pensadas para quienes quedan trabados frente a un ejercicio.
El estudiante podrá sacar una foto desde la aplicación de Google y pedir ayuda para resolverlo. La IA podrá detectar posibles errores y explicar el procedimiento paso a paso, en vez de limitarse a mostrar una respuesta.
Después se podrán hacer preguntas adicionales desde el Modo IA para profundizar en la explicación.
Visualizaciones para entender temas difíciles
Algunos conceptos se entienden mejor cuando se pueden ver y manipular.
Por eso, Google también está incorporando visualizaciones interactivas generadas con IA.
Una búsqueda sobre la escala de pH, por ejemplo, puede convertirse en una representación visual sobre la que después se pueden hacer nuevas preguntas, como comparar distintos alimentos o sustancias.
La herramienta adapta la visualización según lo que necesite entender el usuario.
Cómo usar las nuevas herramientas de Google para estudiar
Las funciones se integran principalmente dentro del Modo IA de Google y Google Lens.
Cuando estén habilitadas en una cuenta, se podrá ingresar una consulta normalmente y pedir acciones más específicas, como “creá un cuestionario sobre este tema”, “resumí estos apuntes” o “explicame dónde me equivoqué en este ejercicio”.
No todas están disponibles todavía en español. Google informó que varias comenzaron a desplegarse globalmente en inglés y que el resto llegará de manera progresiva.