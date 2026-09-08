Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

Como en ninguna otra, en esa avenida convergen más de 30 edificios y solares trascendentales: el teatro San Martín, la Legislatura y la fachada de la tristemente célebre ex Brigada de Investigaciones (antes cárcel), la ex Legislatura, el ex hotel Savoy, el Casino, el Arzobispado y el Seminario Mayor, los colegios Nacional, Santa Catalina y Comercio N° 1, la iglesia Santa Catalina, Tribunales, el complejo Ledesma, la ex bodega Giol (hoy, anexo del Ministerio Público Fiscal), la plaza Urquiza (la segunda más representativa de la ciudad), la plazoleta Mitre, el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys), la Casa de la Ciudad, la Usina del Bicentenario (hoy, ocupada por la Escuela de Bellas Artes, donde antes funcionó la central eléctrica Sarmiento, la primera de la ciudad, fundada en 1916), el predio de la ex cervecería Norte, dos grandes supermercados -antes, tres-, una sede del Banco Nación, la Liga Tucumana de Fútbol, la significativa Esquina Norte, el puente Sarmiento (el más grande dentro de la Capital), y, claro está, el ex Mercado Sarmiento, además de numerosos locales gastronómicos, algunos icónicos, centros de salud y locales comerciales de todo tipo.