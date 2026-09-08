SociedadActualidad

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

El proyecto no aborda sólo al asentamiento ubicado sobre Marco Avellaneda, sino todo el corredor que va desde Catamarca hasta la plazoleta Mitre. La arteria con más historia de la ciudad.

CONVERSIÓN. La iniciativa prevé parquizar el espacio sobre Marco Avellaneda ocupado por el asentamiento.
CONVERSIÓN. La iniciativa prevé parquizar el espacio sobre Marco Avellaneda ocupado por el asentamiento.
Federico Türpe
Por Federico Türpe Hace 6 Hs

El debate no termina. La reapertura del rebautizado Mercado de la Ciudad, en avenida Sarmiento 1.247, parece haber tocado una fibra muy sensible para los tucumanos. Es que, conscientes o no, los vecinos saben que se trata de la arteria más emblemática y con más historia de San Miguel de Tucumán, y también de la provincia.

Como en ninguna otra, en esa avenida convergen más de 30 edificios y solares trascendentales: el teatro San Martín, la Legislatura y la fachada de la tristemente célebre ex Brigada de Investigaciones (antes cárcel), la ex Legislatura, el ex hotel Savoy, el Casino, el Arzobispado y el Seminario Mayor, los colegios Nacional, Santa Catalina y Comercio N° 1, la iglesia Santa Catalina, Tribunales, el complejo Ledesma, la ex bodega Giol (hoy, anexo del Ministerio Público Fiscal), la plaza Urquiza (la segunda más representativa de la ciudad), la plazoleta Mitre, el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys), la Casa de la Ciudad, la Usina del Bicentenario (hoy, ocupada por la Escuela de Bellas Artes, donde antes funcionó la central eléctrica Sarmiento, la primera de la ciudad, fundada en 1916), el predio de la ex cervecería Norte, dos grandes supermercados -antes, tres-, una sede del Banco Nación, la Liga Tucumana de Fútbol, la significativa Esquina Norte, el puente Sarmiento (el más grande dentro de la Capital), y, claro está, el ex Mercado Sarmiento, además de numerosos locales gastronómicos, algunos icónicos, centros de salud y locales comerciales de todo tipo.

Alguna vez la avenida Sarmiento se quedó sin platabandas

Alguna vez la avenida Sarmiento se quedó sin platabandas

El proyecto

El valor patrimonial del ex bulevar Sarmiento, creado en 1887 durante la intendencia de José Padilla, fue el punto de partida para que el 2 de julio de 2025, un año antes de la reapertura del mercado, los legisladores Manuel Courel y José Seleme presentaran un proyecto de resolución para solicitarle al Gobierno provincial que, mediante el Ministerio de Obras Públicas y con participación del municipio, se intervenga de forma integral las cuatro cuadras de esa avenida, desde Catamarca hasta la plazoleta Mitre.

INICIATIVA. El render muestra cómo quedaría una parte de la zona. INICIATIVA. El render muestra cómo quedaría una parte de la zona.

El plan, elaborado por Mario Amado, coordinador del equipo técnico de Seleme, incluye construir un nuevo puente sobre las vías del Ferrocarril Mitre, ya que el actual tiene 118 años y es demasiado angosto para el tránsito de hoy. Afirman que la estructura debería contar con dos carriles anchos por cada sentido, veredas peatonales amplias y miradores en el centro para lugar de encuentro de familias y turistas, “dada la visión que se tiene de la ciudad en ese punto neurálgico”.

En sus fundamentos, los parlamentarios listan gran parte de los edificios emblemáticos de la ciudad ubicados sobre esa arteria, lo que a su vez genera una importante confluencia de personas y un gran tránsito vehicular, además de ser “un eje de circulación hacia importantes barrios de la ciudad”.

Los legisladores destacan que el actual puente se angosta a la mitad del ancho de la avenida, lo que genera complejos embotellamientos en horas pico.

El asentamiento de Marco Avellaneda y Sarmiento es sólo una foto de la negligencia

El asentamiento de Marco Avellaneda y Sarmiento es sólo una foto de la negligencia

La propuesta también contempla varias parquizaciones, entre ellas donde se encuentra el asentamiento sobre Marco Avellaneda, además de las platabandas, los márgenes de ingreso y egreso del puente, y un rediseño integral de la plazoleta Mitre, transformando en espacios verdes y de esparcimiento a las actuales dársenas que la rodean, que hoy se utiliza como atajos en la circulación, sobre todo por las motos, o como estacionamiento.

Incumplimientos

“Cuando se le dio la autorización municipal para la construcción de un supermercado ubicado en calle Catamarca al 900, se habría convenido que la empresa comercial se haría cargo de asumir los costos del ensanchamiento del puente, algo que nunca se ejecutó”, reclaman Courel y Seleme en la propuesta.

VIRTUAL. Otra imagen 3D de lo que pretende el proyecto legislativo. VIRTUAL. Otra imagen 3D de lo que pretende el proyecto legislativo.

También recuerdan que “en junio de 2022, el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabián Soria, inició consultas con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, con el fin de llevar adelante acciones conjuntas sobre distintas obras, entre ellas realizar el ensanchamiento del puente en cuestión sobre avenida Sarmiento”.

¿Qué pasará con el asentamiento junto al nuevo Mercado? “No se trata de desalojar, sino de reubicar”

¿Qué pasará con el asentamiento junto al nuevo Mercado? “No se trata de desalojar, sino de reubicar”

Finalmente proponen que el Ministerio de Obras Públicas invite al municipio a conformar una comisión técnica para proyectar y ejecutar un nuevo puente junto a otras obras complementarias en esas cuatro cuadras, y también buscar la respectiva fuente de financiamiento.

Este proyecto murió en la Comisión de Obras Públicas y nunca llegó al recinto legislativo.

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